نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأحوال المدنية للنساء ١٤٤٤ شروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن توفر وظائف الأحوال المدنية للنساء برتبة جندي، أشارت الوزارة إلى أنه يتم التقدم للوظائف من خلال منصة أبشر للتوظيف للسيدات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها،الأحوال المدنية تختص بتسجيل المواليد والتعداد الرسمي للمواطنين في المملكة واستخراج الوثائق للمواطنين مثل بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر، علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع في السطور التاليه.

وظائف الأحوال المدنية للنساء1444

تعتبر من أهم الوظائف التي يسعى المواطنون في المملكة العربية السعودية للتقدم لها والانضمام إليها، لما تتمتع به الوظائف من مزايا، حيث أن الوظائف متوفرة في جميع أنحاء المملكة، يمكن تقديمها إلكترونيًا من خلال منصة أبشر للتوظيف دون الحاجة إلى النزول من المنزل وإضاعة الوقت، بالإضافة إلى الراتب الشهري البالغ 8000 ريال سعودي.

ما هي شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية. أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة. يشترط أن يشهد لها حسن السيرة والسلوك وعدم التورط في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة العامة. يشترط أن يتم اختيار الفحص الطبي بجدارة. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يجب أن يحمل مقدم الطلب هوية صالحة. في حال كانت المتقدمة متزوجة يجب أن يكون زوجها سعودي الجنسية. يجب أن يكون طول مقدم الطلب 160 سم على الأقل ، ويجب أن يكون الوزن متوافقًا مع الارتفاع. يجب ألا تكون موظفًا في وكالة حكومية.

التقديم على وظائف الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر للتوظيف