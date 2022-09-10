نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي وظائف الأحوال المدنية 1444 للنساء وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444. حيث أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن اتاحة بعض الوظائف الشاغرة في الأحوال المدنية للنساء بالسعودية. حيث انها من الوظائف التي يقبل عليها الكثير من الرجال والنساء فهي من الفرص العظيمة لهم. لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف علي شروط التوظيف وطريق التقديم بالتفصيل.

ابشر للتوظيف في الأحوال المدنية للنساء 1444

تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب استيفائها للقبول في الوظائف المتاحة وهي :

للقبول في الأحوال المدنية يجب ان تكون جنسية المتقدمة سعودية.

يجب الا يزيد عمر المتقدمة عن 35 عاما ولا يقل عن 25 عاما.

الا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي.

يجب علي المتقدمة ان تكون حاصلة علي شهادة حسن سير وسلوك.

ان يتناسب طول المتقدمة مع وزنها حيث يجب الايقل طولها عن 106 سم.

يجب الا يكون قد سبق الحكم عليها باي احكام مخلة بالشرف والأمانة.

لا بد من حصولها علي موهل جيد كما يجب ان تكون وزارة التعليم السعودية معترفة به.

يجب الا يكون قد سبق طردها من احد الكليات او المعاهد العسكرية.

لابد ان تكون المتقدمة مالكة لبطاقة هويه وطنية سارية المفعول.

علي المتقدمة اجتياز الاختبارات والمقابلات التي توفرها الأحوال المدنية للقبول.

لابد من حصولها علي شهادة البكالوريوس في احد التخصصات المطلوبة.

ان يتوافق الطول والوزن مع المعاير الصحية للمتقدم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الأحوال المدنية 1444

من اجل التسجيل في الأحوال المدنية سواء للرجال او النساء يجب ان تتوافر جميع الأوراق التي يجب التقديم للطلب بها.

يجب علي المتقدمة للأحوال المدنية احضار صورة من بطاقة الهوية.

لابد من وجود السيرة الذاتية.

تحديد العنوان الوطني للمتقدم.

احضار صورة من المؤهل الدراسي.

يجب ارسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

احضار شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

الرتب والمؤهلات العلمية في وظائف الأحوال المدنية للنساء