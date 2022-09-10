نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل:- اعلان سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2022 اليوم السبت 10/9/2022 المعلُن من ارامكو Aramco في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2022 المعلن من ارامكو، حيث يرغب عدد كبير من مواطني المملكة الان على متابعة أسعار منتجات الطاقة بمختلف مشتقاتها سواي أسعار بنزين 91 او 95 او غيرها من المواد البترولية، لذا وعبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نرصد ونوافيكم الان اجدد تعريفات سعر منتجات الطاقة داخل المملكه

سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر

سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر تبدأ الحكومة السعودية على الاستعداد على الإعلان عن احدث اسعاره، حيث تعمل شركة ارامكو الوطنية على الاستعداد بشكل شهري على نشر بيان رسمي يتعلق بأسعار منتجات البترول داخل المملكة فى بيان يأتي بشكل شهري نسبتاً لجدول شركة أرامكو التي تعمل على تطبيقه الشركة لمراجعة أسعار منتجاتها المعروضة داخل الاسواق السعودية القابلة للتعديل نسبتاً لأي تعديل قد يمكن ان يحدث على الجانب المحلي او العالمي، لذا مواطني المملكة وكذلك الأجانب يعتبر بالنسبة لهم يوم العاشر من سبتمبر من اهم ايام كل شهر ميلادي نسبتاً لكونه هو اليوم الذي يتم في تحديد أسعار الطاقة من قبل المملكة العربية السعودية، عليه نستعرض ونوافيكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان بالتفصيل اخر الاسعار التي يتم العمل بها فى الأسواق السعودية

احدث اسعار البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر

ننقل ونوافيكم الان احدث الاسعار التي يتم تطبيقها من قبل شركة أرامكو نسبتاً آخر تحديث حدث على أسعار منتجات الطاقة فى السعودية على النحو الشكل التالي:-

وصل سعر بنزين 91 الى 2.18 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر بنزين 95 الى 2.33 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر زيت الكيروسين الى 0.70 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر الديزل الى 0.63 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر المسال الى 0.75 ريال سعودي لكل لتر

لتبدأ بعدها شركة أرامكو بالعمل على تطبيق اجدد اسعارها فى الاسواق السعودية بداية من يوم الأحد الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من سبتمبر على مستوى كافة الاسواق السعودية بالنسبة للاسعار بنزين 91 وبنزين 95، على ان نوافيكم على غرار هذا الامر اجدد مستجدات المؤتمر الصحفي المقرر على ان يتم عقده من قبل ارامكو، بدء يفصلنا من الان ساعات قليلة على بدء عمليات اعلان اجدد اسعار منتجات الطاقة والوقود داخل المملكة العربية السعودية، حيث لازالنا نتابع ونتواصل فى تغطيتنا جميع وكافة التفاصيل المتعلقة حول اسعار منتجات الطاقة التي ستعلن اليوم وفقاً لمؤتمر صحفي سيتم عقده من قبل شركة ارامكو الوطنية لبيان اجدد اسعار الطاقة فى المملكة