نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، موعد بداية تسجيل طلبات الالتحاق في اختبار الرخصة المهنية «العام» للعام الحالي 2022 للمعلمين والمعلمات،وهي عبارة عن وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة، حيث يكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، لمدة زمنية معينة وبعدها يتم تجديد هذه الرخصة، وبالطبع لا يمكن لأي شخص مزاولة مهنة التعليم بدون هذه الرخصة وإلا يعتبر مخالفاً للقانون،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

ما أنواع اختبار الرخصة المهنية للمعلمين؟

وينقسم الاختبار إلى قسمَين، الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي، ويجب على المعلم أو المعلمة تجاوز هذين الاختبارَين للحصول على الرخصة، بحسب المعايير التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة مؤخراً، فضلا عن أن هذه الرخصة المهنية تعد من اهم المستندات التي تلزم الكثير من المعلمين والمعلمات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، إضافة بأن لها دور كبير في تسهيل مزاولة مهنة التدريس وعدم فرض عقوبات لعدم حاملي هذه الرخصة.

مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية مواعيد اختبار الرخصة المهنية «العام»، بالنسبة للمتقدمين من الرجال والنساء،هذه المواعيد تهم كل معلم ومعلمة ويجب وضعها في عين الاعتبار حتى لا تضيع عليهم اختبارات رخصة المعلم الخاصة بهم والتي جاءت معتمدة من وزارة التعليم السعودية، وتكون وفقًا للتخصصات التي تم توضيحها في الفقرة السابقة.

ما هي معايير القبول للمعلمين والمعلمات في امتحانات هيئةالتقويموالتدريب؟

الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنية، والاعتزاز بالهوية الوطنية. التطوير المستمر. التفاعل بشكل جيد مع التربويين والمجتمع. أن يكون المعلم ملماً بالمهارات اللغوية، والتخصص الخاص به. إتقان المحتوى الذي سيدرسه، معرفة طرق التدريس العامة والخاصة بالتخصص. معرفة طرق التخطيط للتدريس.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية: