نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أبشر توظيف” وظائف الأحوال المدنية للنساء ١٤٤٤ السعوديات وفق شروط التقديم .. اعرف التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الرد من قبل خدمة العناية بالعملاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن سؤال إحدى المواطنات السعوديات عن كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء ١٤٤٤، بتغريدة توضح لها خطوات التقديم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي أبشر توظيف، التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، وفق شروط التقديم المعلن عنها عبر المنصة والتي يجب انطباقها على المتقدمات للتوظيف، حتى لا يتم رفض طلب التقديم، والجدير بالذكر أن منصة أبشر توظيف منذ تدشينها سهلت على المواطنين والمقيمين والزوار استخدم كافة الخدمات بدل من زيارة المنشآتوالمؤسسات الحكومية السعودية وفق رؤية المملكة 2030.

كيفية وخطوات التقديم للإلتحاق في وظائف الأحوال المدنية للنساء ١٤٤٤

في نفس السياق السابق ذكره فعلى راغبات التقديم لوظائف الأحوال المدنية نساء 2022 اتباع الخطوات التالية:

بادئ زي بدء القيام بالدخول إلى منصة أبشر توظيف الإلكترونية.

الإلكترونية. كذلك الانتقال إلى تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم، والهوية الوطنية ورمز التحقق.

قم بالنقر على خانة توظيف ، ومن ثم اختيار أيقونة الوظائف الشاغرة.

، ومن ثم اختيار أيقونة في تلك الخطوة قم باختيار أيقونة وظائف الأحوال المدنية.

أيضًا قم بالنقر على أيقونة موافق على كافة الشروط والأحكام ومن ثم الانتقال إلى تعبئة البيانات الشخصية.

يجب مراعاة إدخال كافة البيانات بشكل دقيق، وإرفاق المستندات الثبوتية المطلوبة.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب، واحتفظ برقم الطلب المقدم لاستخدامه أثناء التقديم.

أبرز شروط وظائف الأحوال المدنية 2022-2023

بالإضافة لما سبق ذكره فإن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، حددت شروط لابد من توافرها للتوظيف النساء السعوديات بمكاتبها المنتشرة بأراضي المملكة نذكرها كالتالي:

أولًا يجب على المتقدمة للوظائف الأحوال المدنية أن تكون سعودية الأصل والمنشأ.

كما يشترط أن تتمتع المتقدمة بحسن الأخلاق والسمعة، وألا تكون أدينت من قبل في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية سارية الصلاحية.

كذلك يجب ألا تكون متزوجة بغير سعودي.

أيضًا يجب أن تكون حاصلة على مؤهل علمي موثق من وزارة التعليم السعودية مناسب للوظيفة الراغبة في التقديم إليها وفق الإعلان.

مناسب للوظيفة الراغبة في التقديم إليها وفق الإعلان. كما يشترط ألا تكون المتقدمة معينة في إحدى الجهات الحكومية بالمملكة.

يشترط أن تكون المتقدمة لائقة طبيًا للوظيفة وفق اللائحة الطبية.

كذلك يجب أن تجتاز المتقدمة لوظائف الاحوال المدنية 2022 كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية.

كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية. في النهاية يجب ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين في أي جهة عسكرية بالمملكة.

الأحوال المدنية بطاقة الهوية الوطنية 2022-2023

في سياق متصل أعلنت الأحوال المدنية منذ أيام مضت عن تحديثات آليات إصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء من سن 15 عام يكون إجباري، واختياري لمن هم من 10 ل 15 عام، كذلك أعلنت عن مدة سريان الهوية وفق الفئات العمرية كالتالي: