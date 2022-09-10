نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر” نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444 الخاصة بالرجال رتبة عريف و جندي و جندي أول و وكيل رقيب absher في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقب الإنتهاء من عمليات التقديم في وظائف مديرية مكافحة المخدرات للرجال، تعمل دائرة القبول المركزي في وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية عن ظهور نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444، حيث تم الإنتهاء من عمليات التقديم يوم ٢٥ من أغسطس الماضي، حيث يشهد محرك البحث ومواقع التواصل الإجتماعي عمليات كثيرة من البحث عن رابط وموعد ظهور النتيجة، في هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية معرفة نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444 تابعوا معنا.

نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444

الكثير يبحثون عن الرابط الإلكتروني للاستعلام عن نتائج القبول، لمعرفة أسماء المقبولين بصورة مبدئية، في وظائف مكافحة المخدرات الخاصة بالرجال رتبة عريف و جندي و جندي أول و وكيل رقيب، يتمكن الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها في التقدم في وظائف مكافحة المخدرات العسكرية في المملكة العربية السعودية من معرفة المقبولين من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الخطوات التي أعلنتها مديرية مكافحة المخدرات العامة والخطوات هي:

في البداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر للتوظيف.

بعد ذلك يتم إختيار اشعار القبول عن طريق واجهة الموقع الرئيسية.

بعد ذلك يتم تحديد الوظيفة التي تريد الإستعلام عنها.

بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد ورقم الهوية والحالة الاجتماعية والجنس و رقم الوظيفة ورقم الهوية الخاصة بالوالد.

بعد كتابة البيانات بصورة صحيحة قم بالنقر على كلمة عرض.

بعد ذلك يتم عرض النتيجة بالتفصيل.

نتائج مكافحة المخدرات الوثائق المطلوبة

في حالة قبول الشخص في وظيفة مكافحة المخدرات رتبة جندي يجب عليه إحضار الكثير من الوثائق للمقابلة الشخصية وإتمام عملية التسجيل، من خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم المستندات المطلوبة وهي: