نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1444 التفاصيل عبر منصة إنجاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية بالدخول إلي دخول رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1444 ومعرفة على صلاحية الجواز عبر الدخول إلى رابط منصة إنجاز برقم الجواز.

وذلك بغرض استعلام عن طلب زيارة عائلية إلكترونيا 1444 أوعن تأشيرة السعودية برقم الجواز فقط، ونشرح لكم طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، وأسعار تأشيرة السعودية.

كم تكلفة تأشيرة الزيارة العائلية 1444

فقد قامت وزارة الداخلية بفرض رسوم مستحقة لابد أن يقوم الوافدين بدفعها وتختلف القيمة باختلاف المدة الزمنية وهي كما يلي:

رسوم تأشيرة يومين 100 ريال سعودي فقط.

أما رسوم الزيارة العائلية لمدة أربعة عشر يومًا تكون بتكلفة 300 ريال سعودي.

كما أن التأشيرة التي تستمر لفترة ثلاثة أشهر تبلغ قيمتها 900 ريال سعودي.

أيضًا إن كانت فترة الزيارة سنة كاملة مدتها 12 شهر، فتكون التكلفة المطلوبة هي 5000 ريال سعودي.

كما يمكن تسديد قيمة الرسوم والتكاليف المستحقة عن طريق تقديم تقديم الطلب أو التجديد والاستعلام من خلال منصة إنجاز برقم الجواز.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1444

فأصبح الآن من السهل الدخول على رابط استعلام عن طلب زيارة عائلية إلكترونيا 1444 أو منصة إنجاز برقم الجواز، لمعرفة كل التفاصيل التي ترغب الحصول عليها وتكون طريقة الدخول كما يلي:

البدء بالدخول على رابط منصة إنجاز.

ثم تقوم بكتابة رقم جواز السفر الخاص بك في المكان المحدد لذلك.

بعد ذلك تقوم باختيار جنسيتك.

ثم تقوم بالنقر على نوع التأشيرة التي تريد أن تحصل عليها.

كما تقوم بكتابة مكان قدومك.

ثم تقوم بالضغط على زر بحث.

تكاليف الحصول على تأشيرة السعودية 2022

فيريد الكثير من الأفراد الحصول على تأشيرة السعودية 2022، لكن توجد رسوم لابد من دفعها وهي كما يلي:

فلن يتم دفع أي تكاليف او رسوم إن كانت التأشيرة للطفل.

أما إن كان الخروج نهائي فيكون الإعفاء نهائي من دفع الرسوم.

كذلك يتم إعفاء الطلاب من دفع أي رسوم إن كانت التأشيرة الدراسية لتمديد فترة الإقامة.

لكن يتم دفع حوالي 100 ريال لتأشيرة زيارة الأقارب.

أما إن كنت تريد الحصول على جواز سفر جديد أو ترغب في تجديده لفترة خمس سنوات يجب أن تقوم بدفع رسوم قيمتها حوالي 300 ريال سعودي.

كذلك في حالة القيام بتجديد جواز السفر أو استخراج جواز سفر جديد لمدة عشرة سنوات فسوف يتم دفع ستمائة ريال سعودي.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن منصة إنجاز برقم الجواز، كما يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة ، وذكرنا لكم كل تفاصيل تكلفة استخراج الزيارة العائلية ورسوم استخراج تأشيرة السعودية.