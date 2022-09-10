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عمر شويل - جدة هل لمستفيدي الضمان قروض وأهم الشروط للحصول على قرض بدون كفيل. يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم مصادر الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تسعى الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم للمواطن السعودي يد العون والمساعدة لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم المختلفة. كما تبذل الحكومة السعودية قصارى جهدها من أجل الارتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين. ولذلك تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي الذي يقدم الدعم للمواطن السعودي. كما يقدم البرنامج أيضاً للمستفيدين فرصة مميزة للحصول على القروض المختلفة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض قروض للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وكذلك شروط الحصول على قرض بدون كفيل لعملاء الضمان الاجتماعي. كما يمكنك التعرف أيضاً على هل الضمان الاجتماعي المطور مستمر مدى الحياة وخطوات تسجيل الدخول في الضمان المطور

هل لمستفيدي الضمان قروض

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين وهو برنامج الضمان الاجتماعي. حيث يقدم برنامج الضمان الاجتماعي دعم شهري للمستفيدين ممن تتوافر بهم الشروط المطلوبة. كما يقدم البرنامج أيضاً للمستفيدين ميزة وخدمة متميزة لهم وهي إمكانية الحصول على قروض. حيث يتمكن مستفيد الضمان الاجتماعي من الحصول على قرض متميز بدون وجود الحاجة إلى كفيل. كما تصل قيمة التمويل الذي يقدمه البرنامج إلى 80 ألف ريال سعودي وتصل مدة السداد إلى خمس سنوات.

شروط الحصول على قرض بدون كفيل

حيث يعتبر من أهم القروض التي يتم تقديمها لمستفيد الضمان الاجتماعي هو القرض بدون كفيل. وهو قرض لا يتطلب وجود كفيل للحصول عليه كما أن تكلفة القسط الشهري لا يتخطى 1333 ريال سعودي. ولكي يتمكن المستفيد من الحصول على القرض هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يزيد عمر المتقدم للحصول على القرض عن 25 عام

كما يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عام

كما يجب أن يكن المتقدم من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي

يشترط امتلاك المتقدم رخصة قيادة سارية الصلاحية

كما يجب أن يكون المتقدم قادر على القيادة.

كما يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض بدون كفيل

كما قمنا بتوضيح أهم الشروط المطلوبة للحصول على قرض بدون كفيل لمستفيدي الضمان الاجتماعي. يمكننا أيضاً عرض الأوراق والمستندات المطلوبة له حيث يعتبر من أهم الشروط هو إرفاق جميع المستندات المطلوبة كما يلي: