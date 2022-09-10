نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول حساب المواطن في البنوك (دفعة 58 سبتمبر 2022) وحل المشاكل ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب معكم متى موعد نزول حساب المواطن، حيث زاد البحث منذ ساعات من قبل المواطنين من مستفيدي برنامج الدعم حساب المواطن السعودي عن موعد تاريخ صرف دفعة شهر سبتمبر 2022 الجديدة، والتي باقي ساعات وربما دقائق قليلة جدا على صرف المعاشات حسب توقيت قرائتك للمقال، وسنضع لكم في هذا المقال عداد بدء إرسال رسائل الإيداع للمواطنين الدفعة لشهر صفر 1444 هـ في المملكة العربية السعودية، وكذلك حل لمعظم المشاكل الخاصة بالإيداع مثل الراتب نزل ناقص، أو تأخرت رسالة النزول للمستفيد أو أي مشكلة أخرى، فتابع في موقع ثقفني للتعرف على التفاصيل.

موعد حساب المواطن هذا الشهر

وكما نعلم فإن الموعد المحدد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص الموعد الذي يتم فيه صرف رواتب الحساب للمواطن يكون في اليوم الموافق العاشر من كل شهر ميلادي، وهذا الموعد يختلف في بعض الحالات الاستثنائية كموافقة هذا اليوم اجازة في دوام البنوك والوزارة، وهذا ما حدث بالفعل في الشهر الجديد.

وقد تم الإعلان عن الموعد الجديد الذي سيتم الصرف فيه هذا الشهر، والذي يتبقى عليه ساعات قليلة، فتابعوا معنا لتتابعوا العد التنازلي، حيث تنتظر الكثير من الأسر والآلاف من الأفراد في جميع أنحاء المملكة نزول دعم حساب المواطن، والذي يعوض نسبة كبيرة من غلاء وارتفاع الأسعار الكبير الذي حدث مؤخرا عنهم على كافة الأصعدة.

متى موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58

وقد تم الاعلان بشكل رسمي بعد اسئلة المستفيدين في حساب المواطن الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن مواعيد التي ينزل فيها دعم الحكومة وهذا سواء بالتقويم الميلادي أو بالهجري، وهو كما يلي:

يوم الأحد 11 سبتمبر 2022.

الموافق 15 صفر 1444 هجرياً.

والعد التنازلي على بدء إرسال الرسائل للمواطنين كما يلي أعزائنا المتابعين.

حساب المواطن الحاسبة

ومن ضمن الأشياء التي يتزامن البحث عليها مع نزول الحساب هو حسبة حساب المواطن الجديدة، حيث يريد الكثير من الأشخاص التأكد من أن الراتب الذي سينزل لهم مثل الذي يأتي في الحاسبة أم لا، ويمكنك استعمالها عبر الدخول على الرابط واتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الرابط الرسمي لحاسبة حساب المواطن السعودي عبر اللينك portal.ca.gov.sa .

. سيطلب منك عدة بيانات بخصوص الدخل وعدد أفراد الأسرة، وعدد البالغين فيها إلخ.

ادخلها له بشكل صحيح حتى يعطيك نتيجة الدعم المستحق لك.

ثم بعدها انقر على احسب لتظهر لك نتيجة الحاسبة التقديرية.

رقم الاستعلام عن حساب المواطن

وفي حالة اذا كنت تريد الاستعلام عن المبلغ الخاص بك هاتفيا، فما عليك سوى التواصل مع رقم حساب المواطن الموحد، والإدلاء برقم الهوية وسوف يعطيك حالة الاهلية والاستحقاق، وكذلك مبلغ الإيداع الخاص بك، وهذا عبر الاتصال بالخط الساخن التالي:

الرقم الموحد: 19912.

وبعد الاتصال سيتواصل معك أحد ممثلي خدمة العملاء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يطلب منك بعض البيانات الأساسية وتستفسر عن المشكلة الخاصة بك بكل يسر.

كيف اتأكد من الدفعة في حساب المستفيد

وفي حالة اذا كنت لا تريد الاتصال وعمل الاستعلام إلكترونيا، فهذا سيكون سهل جدا ويسير عبر استعمال النفاذ الوطني السعودي الموحد الخاص بالمستفيد، فما عليك سوى الدخول إلى التطبيق الخاص بالنفاذ وبعدها الذهاب إلى الخدمات ومنها انقر على حساب مواطن، أو يمكنك عمل هذه الخطوات عبر الرابط الذي بالأسفل على طول، فتابع:

قم بعمل الانتقال إلى الرابط وذلك عبر النقر على ca.gov.sa .

. ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول، ومنها النفاذ الموحد.

في الحساب انقر على شريط القوائم ومنها الأهليات.

تجد حالة الأهلية الدفعة ذات الرقم 58 شهر صفر الهجري بالمملكة.

ثم تجد المبلغ الذي من المفترض أن تحصل عليه في الإيداع القادم.

مع العلم أن الدولة قامت بزيادة مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين هذا الشهر بنسبة كبيرة تصل إلى 96 بالمئة لبعض المواطنين، وهي ما تعتبر الدبل، وتم رفع الحد الأدنى لأقل مبلغ يتم صرفه في البرنامج، وهذا في إطار استراتيجية الدولة في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار الطاحنة التي لا تواجهها المملكة فقط بل العالم أجمع في هذه الفترة.

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