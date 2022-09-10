نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة 1444 وكيفية طباعة التأشيرة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة، هي أحدى أفضل الخدمات المتوفرة التابعة لوزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية التي يمكن من خلالها استخراج تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي.

عن طريق الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي عبر منصة مقيم التي تسمح للمقيمين الخروج والعودة إلى موطنهم الأصلي أو خورج نهائي وإنهاء الإقامة بالمملكة العربية السعودية في حالة رغبتهم لذلك.

وكذلك أيضاً يمكن للوافدين من معرفة صلاحية التأشيرة لضمان عدم توقيع العقوبات والغرامات المحددة الناتجة عن مخالفات قانون الإقامة، لذا يجب معرفة جميع المعلومات حول موعد الانتهاء، تاريخ التجديد، الإصدار والأوراق المطلوبة، كافة التفاصيل.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم برقم الإقامة

الدخول إلى رابط منصة مقيم قم بتحديد خيار “رقم التأشيرة”. كتابة رقم التأشيرة في الحقل المطلوب. حدد المطابقة باستخدام “رقم الإقامة/ الاسم/ رقم الجواز/ تاريخ انتهاء التأشيرة/ تاريخ انتهاء الإقامة”. قم بالضغط على زر التحقق وسيتم عرض صلاحية التأشيرة الخاصة بك.

خطوات استخراج تأشيرة الخروج عبر منصة مقيم

يعتبر الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي برقم الإقامة من أهم الأمور للوافدين الراغبين في العودة إلى بلادهم وإنهاء الإقامة بالسعودية، حيث تتم هذه عن طريق موقع أبشر الجوازات أو بوابة مقيم بأتباع الاتي:

أولاً ادخل على منصة مقيم .

ثم تسجيل الدخول بكتابة رقم الإقامة ورقم التأشيرة ثم الضغط على تحقق.

ثم حدد خيارات ومنها الجوازات ثم اختر منها صلاحية التأشيرة.

سوف تظهر صفحة تتضمن بعض البيانات التي تخص المستفيد يجب كتابتها بشكل صحيح.

ثم اضغط تحقق.

ومن ثم يطلب منك معلومات تخص التحقق من تأشيرة خروج نهائي تشمل (تاريخ الانتهاء والتجديد والتفعيل والرسوم) وكافة البيانات.

وعليك تحضير الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة خروج نهائي وهي (صورة أو رقم رخصة القيادة – صورة من أوراق الإقامة – صورة من الهوية الوطنية للكفيل – صورة الجواز الخاص بالمقيم – نسخة من أي أوراق تخص جهة العمل).

الشروط الواجب توافرها قبل استخراج تأشيرة الخروج

حددت الحكومة السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها قبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي وهي كالاتي:

على المقيم بالمملكة ألّا يكون عليه أي مخالفات سواء إن كانت مرور، إقامة، جنائية، قضائية. ولابد من وجود مستند يثبت هذا.

بعد الانتهاء من إصدارها سوف تتوجه إلى أبشر من أجل الاستعلام عن حالة التأشيرة.

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي برقم الإقامة

يتم الاستعلام عن تأشيرة الخروج عبر منصة أبشر برقم الهوية بأتباع الخطوات الأتية:

يتم تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر أفراد. ثم أختيار خدماتي ثم حدد الجوازات. ثم استعلام عن تأشيرة خروج وعودة. سوف تظهر صفحة يتطلب بها بيانات مثل رقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية للكفيل. ثم تظهر تفاصيل التأشيرة.

كيفية طباعة تأشيرة الخروج والعودة 1444

تتم طباعة التأشيرة من بوابة مقيم.

يتم الدخول على الاستعلامات الإلكترونية ومنها صلاحية التأشيرة.

وسوف تظهر خانتين الأولى رقم الإقامة والأخرى بها ورقم الجواز، يجب إدخال البيانات، ثم اضغط على كلمة تحقق.

ثم اختر طباعة التأشيرة.

خطوات إصدار تأشيرة الخروج النهائي