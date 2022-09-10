نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام عن طلب زيارة عائلية إلكترونيا 1444 وزارة الخارجية توضح تأشيرات الزيارة العائلية وأسباب الرفض في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية قد اهتمت بتوفير خدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 1444 لكل المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنهم استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى من أجل قضاء الأوقات معهم، وسوف نوضح لكم كافة الطرق التي تسهل إمكانية الاستعلام عن الزيارة العائلية.

خطوات الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية برقم الطلب

إننا نوفر لكم أسهل طريقة استعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول إلى رابط منصة التأشيرات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر الخدمات في الصفحة الرئيسية.

أيضًا تقوم بالنقر على زر الاستعلام من أجل تحديد غرض البحث.

ثم تقوم بكتابة كل البيانات اللازمة للطلب وهي رقم السجل ورقم الطلب ورمز التحقق.

كما تقوم بالنقر على زر استعلام عن الطلب.

وسوف تظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بحالة قبول النتيجة أو رفضها.

مع الأخذ في الاعتبار استخدام رابط استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 2022 عبر منصة إنجاز.

أسباب رفض تأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية

أن تكون صلاحية الإقامة تكون غير كافية لأن أقل حد للإقامة هو ثلاثة أشهر.

كما يتم رفض الزيارة العائلية في حالة تعبئة طلب الزيارة بصورة خاطئة.

بالإضافة إلى تقديم طلب الزيارة العائلية لغرفة تجارية تختلف عن المكتوبة في طلب التأشيرة.

كذلك في حالة تقديم الزيارة في شهر رمضان أو موسم الحج فإن تلك الأوقات لا يتم فيها قبول الزيارة العائلية.

أيضًا في حالة عدم مناسبة العلاقة مع مقدم الطلب، لأنه توجد علاقات عائلية محددة لقبول الزيارة وهي كما يلي: ( الزوجة أو الزوج وكذلك الأبناء والآباء والأخ وأهله والأخت وأهلها، وأخت الزوج شقيق الزوج والجد أو الجدة.

ما هي شروط قبول الزيارة العائلية بالسعودية

توجد مجموعة من الشروط الهامة التي تؤدي إلى قبول الزيارة العائلية وهي كما يلي:

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالزائر ساري.

كما يجب أن يتم تقديم طلب الزيارة عبر موقع التأشيرات الإلكترونية.

أيضًا لابد أن يكون الزائر له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع مقدم الطلب.

كذلك لابد أن يكون مقدم الطلب لديه تأشيرة عمل ولا يكون مرافق.

بالإضافة إلى أهمية التصديق على الطلب الإلكتروني من جهة العمل أو من خلال الغرفة التجارية.

ولابد أن تكون كل البيانات المكتوبة صحيحة وتتطابق مع بيانات جواز السفر.

مع الحرص على كتابة كافة البيانات باللغة العربية ماعدا غير الناطقين بالعربية يتم كتابة البيانات باللغة الإنجليزية

ويجب أن تكون الإقامة سارية.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن طريقة استعلام عن طلب زيارة عائلية، وقد وضحنا لكم أهم الشروط اللازمة لقبول طلب الزيارة العائلية وما هي أسباب رفض الزيارة العائلية.