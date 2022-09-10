نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معونات مادية وعلاجية لجميع المواطنين المحتاجين بدعم من الملك سلمان خادم الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه إلى توفير الحياه الكريمة لكافة المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير المساعدات المالية من الديوان الملكي السعودي، والتي تتمثل في تقديم مساعدات إنسانية ومساعدات علاجية ومساعدات للزواج ومساعدات لسد الديون وتلبية احتياجات الأسرة، لذلك يبحث الكثير من المتعثرين عن خطوات تقديم طلب للحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي السعودي ١٤٤٤.

خطوات طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي ١٤٤٤

صرح خادم الحرمين الشريفين عن طرح رابط إلكتروني يتم من خلاله استقبال طلبات المساعدة الإنسانية من قبل الفقراء والمحتاجين والمتعثرين ماديًا والأسر ذات الدخل المنخفض، ويتم استقبال الطلبات من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على شبكة الإنترنت.

فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي.

النقر على قائمة الخدمات الموجودة في الصفحة الرئيسية.

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الموجودة في الوجهة الرئيسية للموقع.

النقر على المساعدات الإلكترونية.

كتابة طلب المساعدة وتوضيح الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى الديوان الملكي السعودي وذلك بعد تقديم الشكر والثناء والتحية لخادم الحرمين الشريفين.

كتابة البيانات الشخصية ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف وعنوان السكن.

ارفاق صورة من الهوية الوطنية.

إرسال الطلب، ثم انتظر حتي يتم مراجعة الطلب والتحقق من الأهلية.

شروط طلب مساعدات الديوان الملكي السعودي 1444 هـ

حدد الديوان الملكي السعودي عدد من الشروط التي يجب توافرها في الفئات المستحقة الدعم المقدم من الديوان الملكي السعودي وأنه لن يتم قبول أي من الطلبات المرسلة إلا بعد التحقق من أهلية صاحب الطلب، وتلك الشروط تتمثل في النقاط التالية: