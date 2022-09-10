قرض شخصي للعاطلين بنك التسليف 1444 تمويل نقدي 120 ألف بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة قرض شخصي للعاطلين بنك التسليف هو ما يبحث عنه المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر واحد من الخدمات المميزة التي تُقدمها البنوك السعودية لجميع المواطنين بالمملكة، حيث الهدف من هذا القرض تيسير الحياة والمعيشة التي تقع متطلباتها على كاهل المواطن السعودي، وهذا إيماناً من بنك التنمية الاجتماعية بمساعدة المواطن الذي لا يجد وظيفة تساعده في الصرف على أسرته، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية الحصول على قرض شخصي للعاطلين.

شروط الحصول على قرض شخصي للعاطلين بنك التسليف

خصص بنك التنمية الاجتماعية ضمن منتجات الأفراد التمويل الشخصي 120 ألف ريال، بتوافر عدد من الشروط يمكن لأي فرد سعودي الحصول على قرض العاطلين بنك التسليف وهي:

المتقدم لبنك التنمية الاجتماعية ” بنك التسليف ” يحمل الجنسية السعودية.

وأن لا يقل عمر طالب القرض عن 18 عام، وان لا يزيد عن 65 سنة.

كما يجب أن لا يكون الفرد المتقدم بطلب القرض عليه تمويل لبنك أخر.

والدخل الشهري الخاص بالمتقدم لا يزيد عن 20 ألف ريال.

أما مدة تمويل الفرد العاطل عن العمل لا تزيد عن 40 شهر كحد أقصى لفترة السداد.

كذلك يشترط تقديم ضمان لطلب التمويل.

وأيضا ينبغي تحديد نشاط للعمل الحر الذي يريد المتقدم مزاولته.

ما هي قروض بنك التسليف

لكل من يعانون من مشاكل مادية وأعباء معيشية يمكنهم طلب تمويل من بنك التسليف، حيث يمنح البنك قروضاً بهدف التمتع بالاستقرار المادي والمعنوي، بالإضافة إلى دعم أصحاب المهن الصغيرة، القروض تساعد بشكل كبير في سد الاحتياجات والأعباء التي تقع على عاتق المواطن السعودي، ومن القروض المقدمة:

تمويل نقدي سريع.

تمويل الأسرة، والزواج.

وكذلك تمويل آهل، ولترميم المنزل، وكنف.

بخلاف تمويل السيارات لراغبي التقديم على تقسيط سيارة بنك التسليف.

والتمويل الغير مباشر للأسر المنتجة.

ومنتج زود الادخاري.

بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف واحد من أهم البنوك السعودية، والذي يهتم بما يلي: