نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الدعم السكني الجديدة بدون مقابل ٢٠٢٢ وكيفية التقديم على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق الدعم السكني هو موضوع كثر عنه البحث في الأوان الأخيرة ، حيث أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن شروط الحصول على الدعم السكني والأراضي السكنية لعام ١٤٤٤ ه وذلك بدون أي مقابل، ويعد ذلك الدعم السكني حقا لكل من الأسرة وكذلك يحق الاستفادة بذلك الدعم لكل من المطلقات والأرامل ، ولكن للاستحقاق بذلك الدعم لأي من تلك الفئات المذكورة يجب أن يكون متوافق مع شروط اللائحة التي قد وضعتها الوزراة للاستفادة بالدعم.

شروط استحقاق الدعم السكني ١٤٤٤ ه للمطلقات والأسر والأرامل

إذا كنت تترافق مع تلك الشروط يمكنك أن تتقدم للحصول على الدعم السكني لإنك متوافق مع شروط الاستحقاق، حيث تأتي الشروط كالأتي:

يجب على المتقدم للحصول على الدعم أن يكون لديه الجنسية السعودية، وفي حالة الأسرة يجب أن تكون جميع أفراد الأسرة لديها جنسية سعودية.

يجب ألا يتخطى سن الأولاد الخامسة وعشرون عاما، كما يجب أن تكون الإناث التابعة للأسرة غير متزوجة.

يجب أن تكون المرة الأولى للاستفادة ببرنامج الدعم السكني.

يجب على المتقدم عدم مغادرة البلاد لمدة الثلاث الشهور السابقة لتاريخ التقديم ألا في حالة وجود عذر مستدعى ذلك مثل التعليم أو العلاج أو عمل تابع للحكومة.

ألا يكون لدى المتقدم المسكن المناسب، حيث يمكن أن يكون المسكن الحالي متناسب مع وضع الأسرة، ويتم تحديد إذا كان كان مناسب من عدمه من خلال حاله المبنى ومساحته ونوعيته.

طريقة التقديم على الدعم السكني للحصول على السكن أو الأراضي السكنية

في حالة أنك مستوفي للشروط المذكورة. أعلاه يمكنك التقدم للحصول على أرض سكنية وذلك من خلال الخطوات التالية :

قم بالتسجيل في البوابة الإلكترونية الخاصة بوزراة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

قم بالدخول على تسجيل في الدعم السكني ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

يتم تحويل طلبك مباشرةً بعد إكمال البيانات المطلوبة إلى قائمة الانتظار من قبل الموقع.

في حالة قبول طلبك يتم حصول المستفيد على أرض سكنية تابعة للمخطط السكني الجديد في المدينة التي يسكن بها المتقدم .