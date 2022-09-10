نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل.. طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من بين أبرز ما يبحث عنه المعلمون خلال تلك الآونة، ذلك أن المعلم كي يحصل على الرخصة لمزاولة المهنة بأي مؤسسة تعليمية بالمملكة العربية السعودية، لا بد وأن يقوم بالتسجيل بمنصة الرخصة المهنية، ومن ثم سيكون الخضوع للاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية، وفيما يلي توضيح لأهم خطوات التسجيل الصحيحة، والتي تتم بالدخول لمنصة الرخصة المهنية.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

أعلنت الجهات المسؤولة أن التسجيل في الرخصة المهنية سيكون إلكترونيًا، وحال فتح باب التسجيل بالمنصة، لا بد وأن يتعرف كل معلم راغب في التسجيل على خطوات التسجيل، والتي من الممكن أن يقوم بها كي يكون من المقيدين بكشوف المعلمين ممن سيخضعون لاختبارات الرخصة المهنية.

خطوات التسجيل باختبار الرخصة المهنية

من الممكن أن يتبع كل من يرغب في التسجيل باختبارات الرخصة المهنية خطوات بسيطة، يقوم بها عقب تسجيل الدخول بالمنصة، وتلك الخطوات نذكرها تفصيلًا عبر التقرير الآتي:

الدخول لمنصة اختبارات الرخصة المهنية.

ثم قم تسجيل الدخول للمنصة، بكتابة الاسم، وكلمة المرور.

من الممكن أن يقوم المعلم مباشرةً بالنقر على الأيقونة الخاصة بالدخول عبر النفاذ الموحد.

ثم النقر الفوري على الأيقونة اختبارات.

بعد ذلك يقم الضغط على أيقونة تسجيل الآن.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

وبالحديث حول تسجيل الرخصة المهنية نتطرق لأمر مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 والتي نوضحها على هذا النحو الآتي:

مواعيد الاختبارات الخاصة بكفايات اختبارات المعلمين بالرخصة المهنية للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية،ستكون بالخامس عشر 15 من شهر ديسمبر من عام 2022 م.

2. تنتهي الاختبارات يوم السابع عشر 17 من شهر ديسمبر عام 2022 م.

3. بالنسبة للمواعيد لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين من الراغبين في العمل بالقطاع العام ستكون يوم الثامن عشر 18 من شهر ديسمبر 2022 م.

4. ينتهي التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للقطاع العام يوم الرابع والعشرين 24 من ديسمبر عام 2022 م.

أنواع اختبارات الرخصة المهنية

الاختبارات التي سيخضع لها المعلم تكون كما يلي: