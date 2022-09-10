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عمر شويل - جدة متى موعد نزول حساب المواطن في مصرف الراجحي والذي أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه يتم صباح الأحد 11 سبتمبر 2022، وذلك في الموعد المحدد للنزول وهو بعد 6 ساعات من وصول رسالة الإيداع إلى المستفيدين، ويكون على الذين لم ينزل لهم الراتب كاملا التوجه إلى الاعتراض عبر خدمة صوتك مسموع أو الاتصال على رقم حساب المواطن الموحد واتباع خطوات الاعتراض.

متى موعد نزول حساب المواطن بالرجحي

يكون مصرف الرجحي من أكثر المصارف التي يكون لأصحاب الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل وأيضا حساب المواطن حسابات فيه، حيث يقوم بتوفير خدمة فتح الحساب المجاني ويقوم بتيسير الحصول عليه كما يقوم بتنظيم أعمال الصرف بما يعود بالراحة على المتعاملين، ويعلن المصرف في رسالة نصية للمتعاملين عن نزول الرواتب فيها ليستعد الجميع بالجدولة الرقمية للحصول على الراتب والتي يتم صرفه كاملا في خلال ثلاثة أيام.

[بنك الرجحيّ] متى موعد نزول حساب المواطن Ca.gov.sa بالميلادي وخطوات الاعتراض

وجدير بالذكر أن رسالة الأهلية وصلت إلى المسجلين الجدد بالبرنامج في العشرة الأخيرة من شهر أغسطس، وأتاحت الوزارة أسباب عدم التأهيل للذين تم رفض أهليتهم، ويرجع أسباب رفض الأهلية إلى أربعة أسباب أساسية أعلنت عنهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ما هي أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن وما هو الحل

قام برنامج حساب المواطن بإرسال رسالة عدم الأهلية إلى المواطنين بأكواد الرفض، ويكون الرفض بالأساس لأربعة أسباب رئيسية:

سبب عدم أهلية حساب المواطن حل مشكلة عدم الأهلية أن يكون له عقد ايجار غير حقيقي لأثبات الاستقلالية، أي يكون مؤجر من أحد الأقارب

إذا كان الحاصل على العقد الإيجاري لم يفصح عن العوائد العقارية له.

أن يكون رقم الحساب المصرفي خطأ (رقم الإيبان البنكي).

أن تأتي رسالة مؤهل وليس لديه دفعات، ويكون سببها أن يكون دخل التابعين تجاوز الحد المانع يكون عليه الانتظار للتحقق من الاستقلالية مع تقديم الوثائق المطلوبة. وهنا يجب عليه أن يقوم بالإفصاح عن العوائد ثم يتقدم بالاعتراض على عدم الأهلية بالخطوات المطلوبة. ويكون على صاحب الطلب هنا التأكد من الآيبان والتأكد من الحساب ويذهب للدفعات المالية ويختار تأكيد الحساب البنكي. ويكون عليه التأكد من قيمة الرواتب للتابعين.

ما هي فترة تقديم الاعتراض

يكون على المتقدمين للبرنامج وحصلوا على رسالة عدم التأهيل تقديم الاعتراض عبر خدمة صوتك مسموع خلال 90 يوم، ويكون للذين تم قبول أهليتهم الحق في الحصول على الراتب باثر رجعي في الثلاثة شهور السابقة، بينما يكون المواطن الذي يتأخر عن تقديم الاعتراض خلال تلك الفترة ليس له الحق في الاعتراض.

ما قيمة الاستحقاق الشهري

يتم صرف 720 ريال للأسرة.

يكون استحقاق الفرد البالغ 216 ريال.

ويستحق الفرد التابع بعمر أكثر من 18 عام 360 ريال.

وأيضا يكون استحقاق الفرد 1000 ريال.

وتكون الأسرة المكونة من فردين لهم 1275 ريال.

وكذلك المكونة من ثلاثة أفراد يكون الاستحقاق 1570 ريال.

وللأسرة المكونة من 5 أفراد 2140 ريال.

بينما يتم صرف 3560 ريال للأسرة المكونة من 10 أفراد .

ما هي شروط استحقاق راتب الوزارة في دفعة سبتمبر 2022

يجب في البداية أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية، ويتم استثناء غير السعوديات المتزوجات من سعوديين من المطلقات أو الأرامل ولهن أطفال تعولهم منهم.

ويكون عمر المتقدم لا يقل عن 26 عام.

يجب عليه تسجيل الدخل الشهري على أن يكون الحد الأدنى للدخل لا يزيد عن 3000 ريال.

عليه عليه ذكر جميع الدخل المكتسب وغير المكتسب، وراتب الضمان وحافز وجميع الدخل، بما في ذلك دخل الزوجة العاملة.

كما يقوم بتسجيل جميع العوائد من العقارات أو الأراضي ولا يتم قبول التلاعب في البيانات أو البيانات المنقوصة.

حاسبة حساب المواطن التقديرية.

كيف يمكنني الاستعلام عن نزول الدفعة 58 من الراتب

تكون الخطوة الأولى هي الدخول على رابط حساب الفرد الذي حصل عليه عند التسجيل على حساب المواطن يتوجه لأيقونة الدفعات المالية للتعرف على نزول الدفعات، ويتم النزول بعد 6 ساعات من نزول رسالة الراتب. تتاح كذلك منصة أبشر و منصة نفاذ ورابط منصة الموارد البشرية لمستفيدي الضمان. يكون تسجيل الدخول بحساب الفرد ويتم اختيار برنامج حساب المواطن منهم.

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