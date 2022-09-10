نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وموعد إيداع دعم حساب المواطن وكيفية الاستعلام برقم الهوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم حساب المواطن أعلنت عن ثلاث انواع من النشاط التجاري التي يجب الإفصاح عنها لدعم رب الأسرة، وصرحت عن دعم المواطنين وتشمل العوائد الناتجة عن الاستثمارات المالية والأعمال الحرة والأنشطة التجارية، وصرح أيضاً عن طريقة وخطوات استخدام حاسبة الدعم لمعرفة مبلغ الإستحقاق، وقد تم أيضاً إعادة فتح باب التسجيل مع زيادة الدعم بأوامر ملكية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على خطوات وكيفية الاستعلام برقم الهوية وموعد إيداع الدعم بكل سهولة خطوة بخطوة.

خطوات حاسبة دعم حساب المواطن

توجد بعض الخطوات لاستخدام حاسبة دعم حساب المواطن ومعرفة مبلغ الاستحقاق وهي كالآتي :-

الدخول على رابط حساب المواطن.

نضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية.

قم بتحديد حالتك من الاختيارات.

نضغط على أيقونة احسب.

سوف يظهر لك مبلغ الاستحقاق التقديري.

شروط استحقاق حساب المواطن 1444

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطنين لكي يستحق المبلغ المستحق وهي كالتالي:-

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يستثني شرط الجنسية ابن وابنة الزوجة السعودية الأرملة أو المطلقة أو الزوج المتزوج من غير السعودية وحاملو بطاقة تنقل.

ألا يقيم خارج المملكة لمدة 90 يوم في 12 شهر الماضية.

أن يكون المواطن المستفيد مقيم دائماً في المملكة العربية السعودية.

الا يكون مسجل في أدوار الإيواء أو السجون.

يجب أن تتوافق بيانات المواطن مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

موعد ايداع حساب المواطن 1444 لهذا الشهر

أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد ايداع دعم حساب المواطن لهذا الشهر الهجري الموافق 15 2 1444 من الشهر صفر الموافق 11 9 2022 الميلادي وسوف يتم الإيداع في البنوك ويمكن صرفها من الماكينات المتوفرة في المملكة.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وهي كالآتي:-