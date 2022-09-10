نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نقل الكفالة بالمملكة السعودية والرسوم الخاصة بنقل الكفالة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في معرفة الطريقة التي يمكن من خلالها نقل الكفالة ويجب توافر مجموعة من الشروط والخطوات التي تمكنه من ذلك، حتى نحمي الوافد من التعرض لأي مخاطر أو مسائلة قانونية، حيث يجب عرض الأمر على وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، وهناك رسوم يجب سدادها حتى يتم نقل الكفالة، وللحرص على تجنب أي مشاكل قد تواجه الوافدين، سنقدم لكم في هذا المقال شروط نقل الكفالة التي يجب الالتزام بها من أجل إجراءات النقل، وأيضا الرسوم المطلوبة والخطوات وطرق سدادها، وكل المعلومات المتعلقة بهذا الأمر.

شروط نقل الكفالة في المملكة السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يلتزم بها الوافد ليتمكن من نقل الكفالة وهي كالتالي:

يشترط أن يقوم الوافد بتسديد أي مخالفات مرورية في حالة وجودها.

لابد أن يكون جواز السفر ساري غير منتهي وفي حالة انتهاء الجواز يجب أن يقوم الوافد بتجديده.

يشترط ألا يكون الوافد لديه تذكرة ذهاب وعودة أو تذكرة ذهاب نهائي.

يجب أن يتم الحصول على الموافقة على نقل الكفالة من وزارة العمل وهو من أحد الشروط الأساسية المتطلبة.

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالوافد سارية ولم يأتي موعد انتهائها بعد وإلا لم يتمكن الوافد من نقل الكفالة الخاصة به.

الرسوم الخاصة بنقل الكفالة

قيمة رسوم نقل الكفالة أول مرة هي 2000 ريال سعودي.

ثم في المرة الثانية يجب سداد مبلغ قيمته 4000 ريال سعودي.

ثم في المرة الثالثة يجب سداد مبلغ قيمته 6000 ريال سعودي.

خطوات نقل الكفالة إلكترونيا

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها الوافد لكي يمكنه إتمام عملية نقل الكفالة وهي كالتالي: