نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تكشف سعر لتر البنزين الجديد في السعودية لشهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر المواطنين فى المملكة السعودية اعلان شركة ارمكو سعر لتر البنزين الجديد في السعودية ، وتعتبر شركه ارمكو هي اكبر الشركات للوقود في السعودية، ومن المعروف انها تعلن اسعار لتر البنزين الجديده شهريا يوم 10، ويبدا التطبيق في اليوم الثاني وهو اليوم الحادى وذلك بهدف خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير، ولذلك يتراقب المواطون اعلان الاسعار الجديدة خلال ساعات

سعر لتر البنزين الجديد في السعودية

يتوافر وقود البنزين بنوعيه ٩١ و٩٥، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة السعودية ، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرولضمان جودة الوقود طوال إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتم حقنه بصبغات مختلفة ولذلك لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريًا والتحكم في جودته أثناء الضخ وتتميز جميع أنواع البنزين لدى المملكه السعودية بخلوها ولذلك لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة من الرصاص

أعلنت ارمكو الشهر الماضي أسعار البنزين:

بنزين 91 بقيمة 2.18 ريال للتر.

بنزين 95 بقيمة 2.33 ريال للتر.

ديزل 0.63 بقيمة ريال للتر.

الكيروسين 0.81 بقيمة ريال للتر.

غاز البترول المسال بقيمة 0.90 ريال للتر.

اسعار لتر البنزين فى السعودية الجديدة:

بنزين 91 بقيمة 2.18.

بنزين 95 بقيمة 2.33.

ديزل بقيمة 0.63.

الكيروسين بقيمة0.81.

غاز البترول المسال0.90.

الاسعار الجديده للتر البنزين في السعودية

تقوم شركة أرامكو بمراجعة أسعار البنزين في السعودية وفقًا لإجراءات حكومية ويمكن التعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتكون الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، ويمكن أن تلجأ أرامكو إلى تثبيت أسعار الوقود دون أية تغيرات في الأسعار خلال الشهر المقبل، حيث كانت أسعار الوقود في السعودية في يوليو 2022 هي ذات أسعار الوقود في يونيو، وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير 2022.