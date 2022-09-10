نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو max جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة آبل عن النية لتطوير الهواتف التي تسمى آيفون 14، وهي من السلسلة التي قد أطلقتها الشركة، وبدأ الجميع في تداول هذه الأخبار، فالشركة عادة لها إطلاقاً سنويا للهواتف حملت اسم آيفون من 11 حتى 14، ولذلك يرغب أشخاص كثيرين في معرفة ميعاد طرح آيفون 14 برو ماكس بالأسواق، ومن خلال هذا المقال سنجيب عن تساؤل هام وهو سعر ايفون 14 برو max جرير.

سعر ايفون 14 برو max جرير

إن آيفون 14 برو ماكس لا يتوفر بمكتبة جرير بالوقت الحالي، إذ أنه لم يطرح بالأسواق العالمية، ولكن من المتوقع بأن أسعار هذا الهاتف ستبدأ من 4699 ريال حتى 6799 ريال، ووفقاً للمعلن من شركة آبل بأن الأسعار ستكون مشابهة للآيفون 13 برو ماكس، والأسعار تتنوع حسب مساحة الذاكرة والتي تكون بدايتها من 128 جيجا حتى واحد تيرا بايت.

موقع مكتبة جرير الإلكتروني الرسمي

متجر جرير أتاح المتابعة للأجهزة الأخيرة المطروحة للعملاء، ولكن آيفون 14 برو ماكس لم يتواجد بالمكتبة خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن ينزل بها بنصف الثاني سبتمبر الحالي، حتى يتم التعرف على جميع التفاصيل والأسعار والألوان بالإضافة للسعة التخزينية للهواتف فإن ذلك يمكن الإطلاع عليه من خلال موقع مكتبة جرير الإلكتروني الرسمي، وستجد هذه التفاصيل المتواجدة بقسم هواتف آبل.

أسعار آيفون 14 برو ماكس

إن آيفون 14 برو ماكس بالمملكة السعودية تختلف أسعاره حسب اختلاف المساحة الداخلية للهاتف، وإليكم أسعار آيفون 14 المتوقع بالمملكة السعودية وهي كالآتي:

أولاً آيفون 14 بروماكس الذي ذاكرته الداخلية تبلغ حوالي 128 جيجا التكلفة المتوقع 4699 ريال.

آيفون 14 ذاكرته الداخلية 256 السعر المتوقع 5,099 ريال.

السعر المتوقع للآيفون 14 برو ماكس ذاكرته الداخلية 512 حوالي 4949 ريال.

آيفون 14 برو ماكس الذي ذاكرته الداخلية 1 تيرا بايت 6799 ريال.

آيفون 14 برو ماكس

إن هواتف آيفون 14 برو ماكس قد نوهت الشركة عن إطلاقها وأعلنت عن بعض المواصفات، فآخر إصدار للشركة هو آيفون 13 برو ماكس، وكان به خصائص منافسة به تصوير سينمائي بالفيديو، وقامت شركة آبل بتطويره وطرحته بشكل جديد، وهو آيفون 14 بروماكس مساحته تصل حتى واحد تيرا بايت، ومن المتوقع أن يصدر الهاتف التابع لشركة آيفون بعد أيام، إذ أن الشركة عادة ما تعلن عن إصداراتها وطرحها بالأسواق خلال شهر سبتمبر، والجميع في انتظار المؤتمر الذي سيتم عقده لمعرفة موعد إصدار هاتف آيفون 14 بروماكس.