نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد استعلام عن الراتب والمستحقات المالية الخاصة بالموظفين 1444 monafasat.etimad.sa والرقم الموحد للتواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث يزداد خلال تلك الآونة حول منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب حيث تعتبر تلك المنصة واحدة من بين المنصات التي تقدم خدمة رقمية استعلامية متميزة للكثير من الفئات بالمملكة العربية السعودية، ممن يعملون بالقطاع الحكومي، وكافة مؤسسات القطاع العام في البلاد، ومن الممكن أن يلجأ أي موظف لتلك لمنصة، وذلك كي يقوم بخطوات الاستعلام السريعة عن راتبه، وكل ما يتعلق به سواء القيمة المالية ذاتها، أو موعد صرفها.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

في إطار الحرص الكبير من كافة مؤسسات المملكة العربية السعودية، وكل قطاعاتها على تقديم خدمة سريعة للمواطن بشكل أكثر سهولة، فقد قامت الجهات المعنية بتدشين منصة اعتماد، والتي تعد من أهم وسائل الاستعلام السريع حول المستحقات المالية الممنوحة للموظفين، فهيمن المنصات التي توفر خدمات مالية استعلامية بالمملكة، ولا تختص بخدمة الأفراد فقط، بل توجد منصة لاعتماد تخص المؤسسات، والهيئات الحكومية، ومن الممكن الاستعلام عن الراتب من خلالها كما يلي.

الخطوات الاستعلامية حول الراتب عبر منصة اعتماد

في البداية على المستعلم أن يدخل لمنصة اعتماد الإلكترونية المدشنة على الشبكة العنكبوتية.

يقوم المستعلم باختيار أيقونة اعتماد أفراد.

ينتقل عقب ذلك إلى مستحقات الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة.

الضغط على الأيقونة تفاصيل.

الانتقال بعد ذلك إلى الصفحة لإجراء تسجيل دخول للنفاذ الوطني.

تدوين الاسم كامل، ثم كلمة المرور، ومن ثم يتم النقر فوق تسجيل دخول.

تسجيل الرمز تأكيد.

النقر فوق زر المتابعة.

إدخال كل ما يلزم من البيانات المطلوبة.

النقر على الزر استعلام.

منصة اعتماد الرقم الموحد