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عمر شويل - جدة قيمة تجديد الجواز السعودي 1444 والكثير من الشروط وبعض الخطوات من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصات أبشر الإلكترونية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن قيم تجديد الجواز، وأيضا نوضح الكثير من الشروط التجديد والعديد من الخطوات قيم التجديد عبر منصات أبشر.

قيمة تجديد الجواز السعودي 1444

يوجد الكثير من المواطنين المسجلين والمفعلين في أنحاء المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية بتحديد قيمة جواز السفر السعودي بمبلغ 300 ريال سعودي ومدة صلاحيته تصل إلى خمس سنوات، يمكن لجميع المواطنين الذين لم يتجاوز أعمارهم ٢٠ سنة، تجديد قيمة الجواز من 5 سنوات إلى 10 سنوات، والذين أعمارهم من 21 سنة يمكنهم تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

يوجد الكثير من المواطنين المتواجدين في أرضي المملكة العربية السعودية يبحثون عن الشروط تجديد جواز السفر، ومن أبرزها:

لابد من وجود جواز سفر خاصك بك أو خاص بفرد أسرة ليتم تجديده لك.

دفع الرسوم الخاصة بتجديد الجواز السفر.

يتم دفع الرسوم الخاصة بالمخالفات المرورية المترتبة على المواطن إذا وجدت.

إذا وجدت تجديد الجواز السفر لابد من توفير صورة خاصة بك وبصمة.

يصبح المواطن مقيم في المملكة العربية السعودية.

يتمكن المواطن تجديد الجواز السفر عبر حسابه الشخصي في منصات أبشر إذا كان عمر المواطن أكثر من 21 سنة.

مدة التجديد تصل إلى 5 سنوات فقط للمواطنين إذا كان عمره أكثر من 21 سنة.

إذا كان أعمار المواطين 21 سنة يمكنهم أن يجددوا الجواز السفر التى تصل مدة من 5 إلى 10 سنوات.

أما إذا كان أعمار أفراد الأسره من 12 إلى 21 سنة فلابد أن يكون هناك هوية وطنية ليتم تجديد الجواز السفر.

خطوات تجديد الجواز السعودي

يوجد العديد من الخطوات الخاصة بتجديد الجواز السعودي فى المملكة العربية السعودية كما يلي:

يجب على المواطن الدخول عبر منصة أبشر. يختار المواطن أبشر أفراد. يقوم المواطن بتسجيل الدخول عبر حساب المستخدم ليتمكن بتسجيل بعض البيانات كما يلي: