نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر وطريقة شراء Apple iPhone 14 Pro Max من جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاح موقع جرير Apple iPhone 14 Pro Max بنظام الحجز المبكر للشراء وأورد الأسعار الرسمية لجميع الإصدارات من الهاتف الجديد الذي طرحته شركة آبل مؤخرًا، وكانت شراء آبل الأمريكية العالمية قد أعلنت عن هاتفها الجديد آيفون 14 وآيفون 14 برو وآيفون 14 بلاس وآيفون 14 برو ماكس بالإضافة إلى apple watch ultra العملاقة، ونشرنا عنها مقالة بعنوان سعر ومواصفات آبل واتش الترا الجديدة من شركة آبل. سعر شراء Apple iPhone 14 Pro Max من جرير يمكنك الحصول على آيفون 14 برو ماكس نسخة الـ128 جيجا بسعر 5199 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعر نسخة الـ265 جيجا هو 5699 ريال سعودي.

أما سعر نسخة الـ512 جيجا هو 6699 ريال سعودي. في حين أن سعر نسخة الـ 1 تيرا هو 7699 ريال سعودي.

هذه الأسعار هي أسعار تنفيذ الشراء وجميع ألوان الهاتف ضمن جميع النسخ متاحة بهذه الأسعار ولا غيرها.

جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة والسعر المرفق هو سعر التنفيذ من جرير. أسعار iphone 14 برو من جرير في المملكة العربية السعودية سعر آيفون 14 برو إصدار الـ128 جيجا هو 4699 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعر نسخة الـ265 هو 5199 ريال سعودي.

أما سعر نسخة الـ512 جيجا بايت هو 6199 ريال سعودي.

كذلك سعر النسخة الأكبر الـ1 تيرا بايت هي 7199 ريال سعودي. طريقة شراء Apple iPhone 14 Pro ماكس من جرير بعد الدخول على موقع جرير يمكنك البحث عن iphone 14 pro max وطلبه بنظام الشراء المسبق.

وفي الوقت نفسه بعد ظهور الهاتف قم بالضغط عليه ومن ثم الضغط على أضف إلى السلة.

نظام الطلب المسبق من جرير يجري من خلال مجموعة خطوات هي الآتي. أولا يتم دفع سعر الجهاز كاملًا وإذا لم يصل في اليوم المحدد يتم استرجاع المبلغ دون خصومات في الحساب.

ثانيًا يتم معرفة اليوم المحدد للوصول بعد الضغط على رز تأكيد الشراء من صفحة سلة المشتريات.

تختلف مواعيد وصول الهاتف طبقا لاختلاف المناطق إذا كان المشتري قصد خدمة التوصيل إلى المنزل.

من المتوقع أن تصل الهواتف بخدمات الطلب المسبق بحسب التوقعات في النصف الأخير من الشهر الجاري.

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