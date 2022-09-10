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عمر شويل - جدة كم سعر تجديد الاقامة في السعودية للمقيمين 2023 للمتواجدين في مدن المملكة العربية السعودية، يعتبر تجديد الإقامة أمر مهم للغاية، لابد من وجودهم في المملكة أن يكون بشكل قانوني، وبدون تجديد الإقامة يعتبر المقيم خارج من المملكة، ويتعرض المقيم للكثير من المشاكل القانونية التي تفترض عليها بعض الغرامات مالية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كل التفاصيل عن تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، والشروط الخاصة بها، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي يتم دفعها في حالة تجديد الإقامة.

كم سعر تجديد الاقامة في السعودية للمقيمين 2023

المديرية العامة للجوازات السفر أعلنت أسعار تجديد الإقامة للمتواجدين في المملكة العربية السعودية ، ويوجد الكثير من الاختلافات بين طبيعة الحال والعمل الذي يقوم به المقيم في المملكة، وسوف نوضح أسعار تجديد الإقامة للعام 2023 ميلادية كما يلي:

أسعار تجديد الإقامة المتواجدين في المملكة تكون 600 ريال سعودي كل عام من الأعوام.

سعر تجديد الإقامة للعمالة المنزلية تصبح 600 ريال سعودي كل سنة.

أسعار تجديد الإقامة في المملكة للعمالة العادية: 650 ريال سعودي كل عام.

أسعار تجديد الإقامة للوافدين الذين تنخفض أداء أعمالهم عن 20 سنة: 500 ريال سعودي

رسوم تعديل المهن: يتم دفع رسوم 100 ريال سعودي.

شروط تجديد الإقامة 2023

وزارة الداخلية السعودية حددت العديد من الأحكام والشروط الخاصة بتجديد الإقامة لاي شخص مقيم داخل أراضي المملكة ، لابد من توافر بعض الشروط ليتم تجديدها ليتمكن المقيم من تجديد الإقامة الخاصة به في المملكة، ومن أبرز تلك الشروط كالآتي: