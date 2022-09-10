انت الان تتابع خبر اتفرج : أغرب حدث لطالب مستجد في السعودية يكشف المواقف التي فاجأته في أول يوم له في الجامعة .. لن تصدق مافعله الدكتور به! (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لطالب مستجد يتحدث فيه عن أول يوم له في الجامعة السعودية ، والمواقف التي صادفته في يومه الأول والتي وصفها بالعجيبة والغريبة .

وحكى الطالب المستجد في مقطع الفيديو الخاص به على تطبيق "تيك توك"، أنه وفي يومه الجامعي الاول قام بسؤال أحد الطلاب عن مكان "المقصف"، إلا أنه فوجئ بالطالب الآخر يتجاهله ويتركه ويمشي دون جواب.

واردف الطالب، أنه ظن أن هذا الطالب "ما يعرف" لأنه مثله مستجد، وعندما سأل طالب آخر، أوضح له أن اسمها "كافتيريا".

وأضاف الطالب قائلًا: "بعدها دخلت الحصة والأستاذ سأل سؤال، رفعت يدي، قلت يا أستاذ، فقال اطلع بره"، مشيرًا إلى أنه عندما سأل أحد الطلاب عن الخطأ الذي ارتكبه، أوضح له أنه من المفترض أن يناديه بـ "الدكتور".

وعلق الطالب المستجد على هذه المواقف: "يا ابن الحلال ما أنت ممرض أنت أقولك دكتور، والله عصبيين مرة، ومعاهم نفسية، وأخلاقهم لهنا"، مشيرًا إلى طرف أنفه.