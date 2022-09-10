انت الان تتابع خبر رسمياً: وزارة التعليم السعودية تعلن عن بدء تطبيق هذا القرار المفاجئ على طلاب المدارس الخاصة في المملكة .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة تطوير تقنيات التعليم “تيتكو” في المملكة العربية السعودية عن أطلاق نظام مصروف لطلاب المدارس الخاصة في السعودية.

ويعتمد هذا النظام على منصة إلكترونية تحتوي على أربعة تطبيقات تعمل على تسهيل تعاملات ولي أمر الطالب مع المالية مع المدرسة، ويأتي هذا ضمن خطة الحكومة السعودية لمواكبة التطور الرقمي في كافة القطاعات الخدمية مع الاحتفاظ بمبدأ الأصالة والتمسك بالدين بالثقافة الإسلامية .

ومن خلال الأتي سنعرفكم بكافة تفاصيل نظام مصروفي في السعودية :-

● يعتمد نظام مصروف في جميع خدماته على سوار إلكتروني يرتديه الطالب أثناء تواجده في المدرسة وهو الذي يسهل الخدمات الخاصة بالشراء والدفع خاصة بالمقصف.

● ويتم شحن رصيد لهذا السوار باستخدام فيزا مع توافر إمكانية لولي الأمر أن يضع حد لهذه المصروفات سواء أسبوعي أو شهري.

مما يتكون نظام مصروف ؟

يتكون من اربع تطبيقات تساعد كلًا من الطالب وولى الأمر على جميع الأمور التي تخص العملية الدراسية:-

1– تطبيق ولي الأمر

● هذا التطبيق هو الذي يقوم بشحن رصيد سوار الطالب عن طريق فيزا.

● ومن أهم مميزات تطبيق ولي الأمر السماح بالتحكم في مصروف الطالب والواجبات التي يتناولها في المدرسة كذلك تصله إشعارات فورية حال دخول الطالب أو خروجه من المدرسه وتعليمات الرسوم دون زيارة مقر المدرسة في بداية كل عام دراسي.

2– تطبيق المقصف

يتيح هذا التطبيق للطالب خدمة شراء باستخدام السوار الذي يرتديه حيث يقوم الطالب بتحديد الوجبات التي يريد تناولها ثم يقوم بمسح الصور على المقصف.

● في حال إذا كان الطالب يعاني من حساسية أو يتبع حمية وتم منع الأطعمة التي اشتراها بواسطة الأب فان التطبيق السابق سوف يرفض عملية الشراء.

3– تطبيق حضور

● يتيح هذا التطبيق إرسال إشعار إلى ولي الأمر عن طريق مسح السوار الذي يرتديه الطالب على أجهزة استشعار عند الدخول أو الخروج من بوابات المدرسة.

● في حال خروج الطالب مبكراً قبل الموعد يعطي إذن من قبل ولي الأمر بمسح بطاقته على الجهاز.

4– تطبيق الحافلة

● وظيفته إرسال إشعار لولي الأمر حال ركوب الطالب الحافلة أو اقتراب الحافلة من المنزل.