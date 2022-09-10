انت الان تتابع خبر اتفرج : استشاري سعودي يحذر الشباب من أغرب سؤالين يتم اختبارهم فيه عند التقدم لخطبة فتاة! (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استشاري العلاج الأسري السعودي الدكتور منصور الدهيمان، كشف عن أغرب سؤالين عن الشاب قبل الخطبة لأجل معرفة قدرته على إدارة بيت وتكوين أسرة في القصيم.

وفي لقاء له مع برنامج "سيدتي" الذي أذيع على قناة روتانا خليجية :" أنا من منطقة القصيم، ووجدت الناس يسألون سؤالين أحدهما عميق جدا إذا كان الشاب يصلي وفي المسجد أو لا، والسؤال الثاني هل يدخن "يتتن". موضحا أنه في البداية عندما كان صغير يعتقد أن ذلك تدخل في شؤون الإنسان.

واضاف، المواطنين في منطقة القصيم لديهم حرص، فمثلا إذا أتلف الشاب ريال، يرون أنه ليس لديه قدرة على إدارة منزل.

وأضاف، أيضا أهل نجد إذا رأوا شخص يجلس عند "ضو" وأخرج سيجارة وأشعلها بكبريت أو ولاعة يضحكون عليه، يعني ليش ما يأخذ من الضو ويولع.