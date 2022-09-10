نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58 وخطوات الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتبقى ايام قليلة على موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58 الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن لهذا الشهر سبتمبر الجاري لعام 2022، وذلك للمستفيدين في المملكة العربية السعودية، ويعد حساب المواطن هو إحدى البرامج الخدمية التي تطبقها المملكة العربية السعودية، حيث قدمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة والأفراد المستحقين للدعم المادي بالمملكة.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58

وأعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمى على تويتر أن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58 تبقى عليه 4 ايام فقط، وتم تحديد يوم الاحد من الاسبوع المقبل الموافق 11 سبتمبر 2022 موعد لنزول الدفعة 58، وكما هو معتاد فإنه يتم صرف الدعم من برنامج حساب المواطن بشكل مستمر في اليوم العاشر من كل شهر، وفى حال صادف يوم عطلة اسبوعية يتم تحديد يوم قبله أو بعده، ومن جانبه أكدت الجهات المختصة أن الدفعة 58 من حساب المواطن لشهر سبتمبر الجارى سيكون متاحا فى الحسابات البنكية يوم الاحد الموافق 11 سبتمبر 2022, و15 صفر 1444 هجريا.

خطوات الاستعلام عن أهلية البرنامج

حددت وزارة الموارد البشرية خطوات للمستفيدين من برنامج حساب المواطن من أجل الاستعلام عن الأهلية، ووضحتها من خلال خطوات بسيطة يتبعها المواطن أو المستعلم عن برنامج حساب المواطن وهي كالتالى :

يتم الدخول الى الموقع الرسمى الخاص ببرنامج حساب المواطن .

. اختيار الاستعلام عن حساب المواطن.

يتم ادخال رقم الهوية الوطنية.

ادخال الرمز المرئى.

اختيار الاستمرار للاستعلام عن الخدمة وتظهر كافة التفاصيل والنتائج المتعلقة بالاهلية.

فى حالة الأهلية يظهر للمستخدم البيانات الخاصة بتاريخ دراسة الأهلية وعدد التابعين للعائل.

اذا كان المستخدم غير مؤهل سوف تظهر له كلمة غير مؤهل مع توضيح الاسباب.

والجدير بالذكر أن الجهات المختصة والمسئولة عن برنامج حساب المواطن أكدت أن الدفعة 58 من حساب المواطن لشهر سبتمبر الجاري 2022 ستكون متاحة في ايداعات الحسابات البنكية يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، و15 صفر 1444 هجرياً، وفي حالة الاستعلام وكان المواطن غير مؤهل يمكن له تقديم شكوى من خلال الموقع المذكور أعلاه للوقوف على أسباب عدم الأهلية، مع معرفة كافة التفاصيل والنتائج المتعلقة بهذا الأمر.

وتم انشاء حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثار المباشرة والغير مباشرة من الإصلاحات والتغيرات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تضع عبء اضافي على بعض فئات المجتمع، ويقوم البرنامج على اعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المختلفة المستحقة للدعم بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، والذي يضمن توفير الدعم بشكل نقدي للمستفيدين والمستحقين.