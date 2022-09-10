نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض ثانٍ 60 ألف ريال من بنك التسليف وشروط وكيفية التقديم بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك التسليف من أكثر البنوك بحثاً من قبل المواطنين السعوديين مانحة للقروض السريعة، حيث يتيح بنك التسليف إمكانية الحصول على قرض ثانٍ بقيمة 60 ألف ريال سعودي بهدف تحسين الوضع المادي والمعيشة والتغلب على الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنين في هذه الآونة، وقد تم تغيير اسم بنك التسليف إلى بنك التنمية الاجتماعية ليضم العديد من التمويلات السريعة التي يمكن الاستفادة منها، ومن ضمن هذه التمويلات (تمويل أسرة – تمويل المنزل – آهل – كنف – تمويل الزواج)، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا عبر هذا المقال كيفية التقديم للحصول على قرض ثانٍ من بنك التسليف بالخطوات، ورابط الدخول وشروط التقديم.

قرض ثانٍ من بنك التسليف:

أتاح بنك التسليف من خلال صفحته الرسمية عبر موقع “تويتر” عن إمكانية الحصول على قرض ثانٍ بقيمة 60 ألف ريال سعودي، ويتم الحصول على القرض من خلال الدخول على الرابط الرسمي بنك التنمية الاجتماعية ولكي يتمكن من الحصول عليه يجب توافر العديد من الشروط التي نوضحها من خلال هذا المقال لكل متابعينا.

شروط التقديم للحصول على قرض ثانٍ من بنك التسليف:

أشار بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف” عن ضرورة توافر بعض الشروط للتمكم من الحصول على القرض للمرة الثانية، حيث أتيح قرض ثانٍ في حالة الحصول على (قرض شخصي أو قرض أسرة)، وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 21 عام حتى 70 عام بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك.

من أهم الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حالته المادية غير جيدة.

ضرورة أن يكون الكفيل والضامن ذو جنسية سعودية.

ألا يكون قد قام بتقديم قرض آخر من أحد البنوك.

من الضروري تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتمكن من الحصول على قرض ثانٍ.

كيفية التقديم للحصول على قرض ثانٍ من بنك التسليف بالخطوات: