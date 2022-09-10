نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية وموعد إيداع الدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022 في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية. يحتاج المواطنين المستحقين للدعم من قبل حساب المواطن. إلى الاستعلام عن حالة الأهلية كل شهر ميلادي. وذلك للضمان الاستمرارية في البرنامج. حيث أن عدم قيام المواطن بتقديم اعتراض عن حالة الأهلية. خلال المدة المحددة سوف يعرضه إلى الحذف من البرنامج إلى الأبد.

ولهذا يطالب حساب المواطن كافة المواطنين المسجلين لديه، ضرورة الاستعلام عن حالة الأهلية كل شهر عقب صدورها من قبل البرنامج. ليس هذا فحسب بل من الضروري من التأكد من حالة الأهلية والتأكد من تحديث البيانات والمستندات التي يطلبها البرنامج. حيث أنه في حالة تجاهل المواطن عن تحديث البيانات. أو تقديم اعتراض عن حالة الأهلية. سوف يؤدي به في النهاية إلى الحذف من البرنامج، ثم يعاود المستفيد التسجيل مرة أخرى في البرنامج، وهنا سيكون هناك إجراءات طويلة قد تنتهي في النهاية بعدم التسجيل لدي البرنامج.

كيفية استعلام حساب المواطن برقم الهوية:-

يمكن للمواطنين المسجلين في حساب المواطن. الاستعلام عن حالة الأهلية وأيضاً معرفة قيمة المبلغ المستحق له عبر اتباع الخطوات الآتية:-

1- قم بالدخول على بوابة حساب المواطن.

2- قم بالذهاب إلى قائمة دراسة الأهلية.

3- قم باختيار دراسة الأهلية حيث سيقوم النظام بعرض حالة الأهلية الخاصة بك.

تعد نتيجة الأهلية للدفعة الجديدة، ذات أهمية كبرى للأسرة المستفيدة من دعم البرنامج، خاصة الذين قاموا بالتسجيل من جديد في البرنامج اعتباراً من دفعة الشهر الجاري، كما أنها ذات أهمية كبرى أيضاً للفئات التي قامت بإعادة التسجيل في البرنامج مرة أخرى، وذلك بعد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل مرة أخرى في برنامج حساب المواطن، حيث حدد البرنامج أخر موعد لدراسة الأهلية للمسجلين الجدد، بعد ما تم فتح باب التسجيل مرة أخرى.

في حالة ما إذا كانت نتيجة الأهلية غير مستحق، فإنه يلزم تقديم اعتراض عن حالة الأهلية وذلك خلال المدة المحددة قانوناً وهي مدة 90 يوماً. ويجب التعرف عن السبب من الاستبعاد من الأهلية وذلك وفقاً للبيان التالي:-

كذلك فإنه يمكن معرفة قيمة الدعم المخصص لك عبر القيام بزيارة حاسبة الدعم التقديرية، حيث أن قيمة مبلغ الدعم المستحق تختلف من أسرة لأخرى وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها عدد دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمار أفراد الأسرة.

طريقة تقديم مالي من خلال الدفعات المالية:-

في حالة ما إذا كان المبلغ المخصص لك من قبل البرنامج أقل مما هو متوقع، فإنه يمكن تقديم اعتراض مالي من خلال الدفعات المالية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على بوابة حساب المواطن، ثم الضغط على أيقونة الدفعات المالية.

2- قم بالضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

3- قم باختيار نوع الاعتراض وهو ينحصر في دفعة ناقصة أو صفر أو دفعة لم تستلم.

4- يجب تقديم كشف حساب ثم الضغط على إرسال.

موعد صرف الدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022:-

أعلن حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عن موعد نزول الدفعة المقبلة وهي دفعة شهر سبتمبر 2022 الدفعة 58، حيث أشار إلى أنه سوف يتم إيداع مبالغ الدعم لجميع المستفيدين من دعم البرنامج والذين صدرت لهم نتائج الأهلية بالمؤهل، اعتباراً من الساعات الأولي ليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، حيث أن اليوم العاشر قد صادف هذا الشهر يوم عطلة أسبوعية، وأنه بعد الانتهاء من إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين سيقوم البرنامج بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة رقم 58 وفتح باب الاعتراض أمام المستفيدين.