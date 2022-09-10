نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة بدون دفعة أولى ولا رسوم إدارية بقسط شهري يحدده العميل حتى 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيارات بنظام التأجير التمويلي من البنك الأهلي السعودي الذي يتميز دائماً بأفضل الخصائص وفق التعامل مع الجهات والشركات المعتمدة المتخصصة في مجال بيع ومعارض السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً، على أن يحظى هو بالعرض الجبار من أجل توفير سبل الراحة لراغبي تأجير المركبات والتقسيط بأطول فترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وليس جديد من البنك الأهلي السعودي أنه الأفضل دائماً في توفير الخدمات المالية والمصرفية سواء لقطاع الأفراد أو للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الحسابات المختلفة، فضلاً عن أنواع بطاقات الائتمان المتنوعة والاستثمارات أيضاً، فالبنك من أكبر البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية يقدم الحلول التمويلية وكافة الخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية 100%.

عروض التمويل التأجيري للسيارات من البنك الأهلي السعودي

وفر البنك الأهلي السعودي عدة خيارات للحصول على سيارة بدون دفعة أولي تتناسب مع الظروف للعملاء سواء السعوديين الجنسية أو المقيمين أيضاً، على أن يتيح مركبات بنظام التمويل التأجيري مع خيارات التملك إذا رغب العميل، أما في العروض المتاحة فهي من خلال مجموعة معتمدة من المعارض والوكلاء تشمل سيارات بدون تحويل الراتب (هيونداي – كيا – تويوتا – متسوبيشي – بستون – هونتشي) وذلك بإتاحة اختيار مبلغ القسط الشهري للعميل والدفعة الأولى إذا رغب في ذلك، أما البنك فيقوم بتسهيل الإجراءات وتوفير تلك الفئات والموديلات المتاحة خلال مدة محددة تبدأ من أول شهر سبتمبر الحالي وسوف تنتهي يوم 30 هذا الشهر، على أن يجدد البنك بعروض سيارات أخرى.

الشروط والأحكام

مثال توضيحي لعرض سيارات كيا، كما يمكنكم معرفة المزيد من خلال رابط البنك أسفل المقال.

لعملاء تحويل الراتب على البنك تكون نسبة التأمين ومعدل النسب السنوي 2.9%.

مدة سداد تمويل السيارات بدون كفيل تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.

يمكن للعميل تحديد القسط الشهري المناسب لأجرة المركبات وأيضاً المقدم “اختياري”.

تجدر الإشارة أنه يتم احتساب الأجرة الشهرية بناءاً على سعر الفئة الأساسية للمركبة.

تطبق الشروط والأحكام الخاصة سواء من البنك أو الوكالة على حدى.

العرض ساري حتى نهاية الشهر الحالي يوم 30 سبتمبر 2022م.

طريقة طلب سيارة بدون دفعة أولى

الدخول عبر رابط البنك الأهلي السعودي وتحديد أي عرض تفضل أن تختار والفئات من المركبات، وتقدم من خلال الموقع الإلكتروني أما إذا كان لديك استفسار يمكنك الاتصال على الرقم المجاني 920000891.