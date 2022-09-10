نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الشؤون الاسلاميه 1444 أسماء المقبولين في وظائف مراقبي المساجد رجال ونساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الشؤون الاسلاميه 1444، من المنتظر أن تعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عن أسماء المقبولين في وظائف الأوقاف (مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين) لكلا الجنسين رجال ونساء. وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في المملكة العربية السعودية عمليات بحث مكثفة عن كيفية الاستعلام عن نتائج قبول الشؤون الإسلامية للنساء والرجال من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة https://www.moia.gov.sa/، يذكر انه بداية من يوم الأحد 23 من شهر محرم 1444 بدأت عملية التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية وحاليا معظم المترشحين ينتظرون بشغف موعد صدور النتائج الأولية، وبدورنا نحن من خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق على أهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج النتائج.

نتائج الشؤون الاسلاميه 1444

لم يتبقى الكثير وتعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن أسماء المقبولين في الشؤون الإسلامية 1444. من مراقبي ومراقبات المساجد نساء ورجال. ويمكن لجميع المترشحين معرفة النتائج بشكل الكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل إلى المقر الرسمي للوزارة. من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

الخطوة الأولى التي يجب عليك القيام بها وهي الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الإسلامية

في الخطة الثانية ستختار الوزارة من القائمة الرئيسية للموقع.

تليها الخطة الثالثة يجب اختيار الفروع من القائمة المنبثقة

الخطوة الرابعة اضغط على المقبولين في الخطة الوطنية للتوظيف. وبذلك ستحصل على أسماء المقبولين في وظائف الشؤون الاسلامية.

كما يمكنك الاطلاع على الفيديوا ادناه والذي يوضح لكم طريقة استعلام نتائج الشؤون الاسلامية

رابط استعلام حالة الطلب للمقبولين مبدئيا في وظائف الشؤون الإسلامية

علاوة على ذلك، ومن الواجهة الرئيسية لموقع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يمكن لجميع مواطني المملكة الاستعلام عن حالة الطلب للمقبولين بشكل مبدئي في وظائف الشؤون الإسلامية نساء ورجال 1444 عبر تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

أولا: الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الإسلامية

ثانيا: ثم أنقر على عبارة الخدمات الإلكترونية

ثالثا: كذلك يجب عليك ان تختار الوظائف الموسمية بالأمانة العامة، ثم مباشرة اختر خدمة الاستعلام عن حالة الطلب.

رابعأ: أدخل رقم الطلب، رقم الهوية، رمز التحقق، ثم اضغط على مربع بحث.

أخيرا ستعرف حالة الطلب الذي تم التقديم له للوظائف، كما سيبين لك الموقع الموعد الرسمي للمقابلة الشخصية بعد ان تم قبولك بشكل مبدئي

سلم رواتب وزارة الشؤون الإسلامية 1444

في إطار تحديث سلم رواتب وزارة الشؤون الإسلامية وجعلها تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة تتفاوت قيمة الرواتب بحسب المنصة الشاغل والتي جاءت على الشكل التالي:

راتب إمام الجامع فئة (أ): 4.570 ريالاً سعودياً.

راتب إمام جامع فئة (ب): 3.675 ريالاً سعودياً.

إمام مسجد فئة (أ) يحصل على راتب : 2.980 ريالاً سعودياً.

أيضا راتب إمام مسجد فئة (ب): 2.385 ريالاً سعودياً.

راتب إمام مسجد فئة (ج): 1.890 ريالاً سعودياً.

كذلك راتب مؤذن جامع: 1.790 ريالاً سعودياً.

راتب مؤذن مسجد: 1.395 ريالاً سعودياً.

خادم الجامع: 1.395 ريالاً سعودياً.

خادم المسجد: 1.195 ريالاً سعودياً.

طرق التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية

الرقم الموحد 00966-11-223-6222. البريد الالكتروني للوزارة [email protected] التواصل من خلال الرمز البريدي وهو 11232.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها لكل مترشح على وظائف الاوقاف. معرفة نتائج الشؤون الاسلاميه 1444.