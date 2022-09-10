انت الان تتابع خبر عرض خاص .. سيارات مستعملة بأقل من 30 ألف ريال في السعودية بحالة ممتازة ولفترة محدودة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اصبحت السيارات المستعملة من الفئات المرغوبة في جميع الدول خاصة في دول الخليج، و ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار السيارات اجمع على مستوى العالم.

وبالرغم من ذلك فلا غنى عن امتلاك سيارة في السعودية لصعوبة الظروف المناخية وقلة المواصلات العامة، والتنقل من مكان لأخر يجب توافر السيارة.

والحل لذلك الأمر يأتي مع تملك سيارة مستعملة بحالة جيدة وبسعر معقول، حيث يوجد سيارات مستعملة بسعر أقل من 30 ألف ريال سعودي أنواع يقبل عليها المستهلكون لأنها تعتبر سيارات متوافقة مع الميزانية المالية المحدودة لهم.

سيارات مستعملة بأقل من 30 ألف ريال بالسعودية

ميادة نجيب في 7/9/2022 - 18:38 م

السيارات المستعملة يكثر البحث عنها في كل الدول خاصة في دول الخليج، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات كافة على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك فلا غنى عن امتلاك سيارة بالمملكة العربية السعودية لصعوبة الظروف المناخية وقلة المواصلات العامة، والتنقل من مكان لأخر لابد من توافر السيارة، والحل لذلك الأمر يأتي مع تملك سيارة مستعملة بحالة جيدة وبسعر معقول، حيث يوجد سيارات مستعملة بسعر أقل من 30 ألف ريال سعودي أنواع يقبل عليها المستهلكون لأنها تعتبر سيارات متوافقة مع الميزانية المالية المحدودة لهم.

سيارات مستعملة بأقل من 30 ألف ريال

حراج السعودية ومواقع بيع وشراء السيارات تعرض عدد من السيارات المستعملة بسعر منخفض مناسبة لكل من المواطنين والمقيمين، حيث يتوفر سيارة هيونداي سوناتا موديل عام 2018 مستعملة بالكثير من المزايا تلك الفئة من السيارة يبدأ سعرها من 27 ألف ريال سعودي، حيث يتحدد سعر السيارة وفق قراءة عداد الممشى لها، مع حالتها الخارجية والكشف عنها.

مواصفات سيارة هيونداي سوناتا مستعملة موديل 2018

سيارة تحتوي على مكيف هواء بارد أوتوماتيك بحالة جيدة. كما يتوفر بالسيارة شاشة الكترونية لقراءة وتوضيح معلومات السيارة تعمل باللمس. مقاعد السيارة مكسوة بالجلد، تحتوي أيضا على صالون كبير. نوع السيارة هيونداي سوناتا سيدان. محرك السيارة قوي بدفع أمامي. كما أن معدل استهلاك الوقود قليل موفرة في البنزين. مقاعد السيارة مصممة تصميم مريح جدا حيث توفر راحة كبيرة للركاب والسائق.

سيارة مستعملة هيونداي أكسنت موديل 2017 أوتوماتيك

سيارات أكسنت من السيارات المميزة سواء كانت جديدة أو مستعملة ويبحث عن مواصفاتها كل من يهتم بالحصول على سيارة مناسبة لدول الخليج، فمن خصائص سيارة أكسنت 2017 بإن بها نظام تثبيت سرعة، التكييف عالي الجودة بارد جدا نوعه أوتوماتيك، تستخدم السيارة نوعية من إطارات العجلات معدنية، كما أن مقاعد السيارة من الجلد مريحة جدا للركاب والسائق.