انت الان تتابع خبر لأول مرة .. وزارة التعليم السعودية تعلن عن تغييرات هامة في مدارس البنين والبنات ! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عينت لأول مرة 3 قيادات نسائية، كمديرات لقيادة مكاتب التعليم التي تقوم بالإشراف على مدارس البنين والبنات.

حيث ان إدارة الرياض التعليمية، قررت تدوير وتكليف قيادات جديدة في 15 مكتبًا تعليميًا بناءً على التوزيع الجغرافي الجديد. وجاءت عملية التدوير والتكليف الجديدة، بنسبة 100%، حسبما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على حسابها الرسمي بتويتر.

وضمت عملية التدوير والتكليف، اعتماد 15 مساعدًا للشؤون التعليمية بنين، و15 مساعدًا للشؤون التعليمية بنات، و15 مساعدًا ومساعدة للشؤون المدرسية، و15 مساعدًا ومساعدة للشؤون المساندة.