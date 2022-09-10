انت الان تتابع خبر اتفرج : الكشف عن مشاريع صغيرة في السعودية تحقق عوائد مالية ضخمة وأفضل من الوظيفة! (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المختص في التسويق والمشاريع السعودي خالد الطلحي إن العمل في تجارة الخضار والعطارة وقطع السيارات، يمكنه تحقيق عوائد مالية أفضل من الوظيفة.

وتابع الطلحي: "في الفترة الأخيرة حسبناها وجدنا أن الواحد ينزل السوق أحسن من 3 - 4 وظائف، محلات بيع الخضار وقطع غيار السيارات والبقالة، تجيب فلوس أحسن الوظيفة".

واضاف: "معاك شهادات، ما معاك شهادات أنت ما جابك من ديرتك إلا الريال، وأنا أدور الريال في ديرتي لعيالي، وين المشكلة؟".