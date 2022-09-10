نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل من سلفة احصل على 5000 ريال نقداً بدون تحويل الراتب اسرع قرض شخصي تستلمه في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كيفية الحصول تمويل منصة سلفة بدون كفيل وتحويل الراتب من أكثر الأمور بحثًا في المملكة العربية السعودية، حيث توفر منصة “سلفة” الإلكترونية قرض شخصي سريع قيمته تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي ولكن حددت بعض المعايير والشروط التي يجب أن تكون متوفرة في العميل وسنقوم بتوضيحها لكم أيضًا، ويتميز قرض سلفة بالكثير من المميزات التي تجعله من أكثر القروض المتميزة والتي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص خاصة وأنه قرض سريع وفوري.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفة بدون كفيل

يمكن لأي عميل أن يحصل على قرض سلفة الشخصي إذا توافرت به الشروط التالية:-

يجب أن يكون العميل المتقدم للحصول على قرض سلفة سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. بالنسبة إلى عمره الفعلي فيجب ألا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام والدخل الشهري له يجب ألا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي.

إذا كان المقترض يعمل في قطاع السعودية الحكومي فيجب ألا تقل مدة عمله قبل التقديم عن ثلاثة أشهر وفي قطاع السعودية الخاص فيجب ألا تقل عن ستة أشهر.

في سجل المتقدم الوظيفي يجب ألا يكون مسجّل به أي عرقلة من أي نوع.

أهم مميزات قرض سلفة الشخصي

يتميز قرض سلفة الشخصي بالكثير من المميزات والمواصفات التي تجعله مختلف عن غيره من القروض والمميزات التي يتمتع بها هي ما يلي:-