نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد في السعودية “الشهر الحالي” تحديثات أرامكو لشهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة ارامكو الشهر الماضي عن سعر البنزين الجديد في السعودية في المملكة العربية السعودية في شهر يوليو 2022، وهي من اهم اولويات الشعب السعودي بشكل عام، حيث اعتاد المواطنون انتظار اسعار البنزين في يوم 10 من كل شهر، وذلك بهدف خفض تأثير المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في اسعار التصدير، وخلال تلك الفترة تصبح محركات البحث عبارة عن اسعار البنزين، وبدأ تطبيق اسعار بيع البنزين في جميع محطات الوقود في مختلف مناطف السعودية، حيث تشغل اسعار الوقود المواطنون في مختلف انحاء العالم وليس في المملكة العربية السعودية فقط، فتقوم الحكومة السعودية بأعلان اسعار البنزين في مطلع كل شهر في يوم 10، كما تقوم شركة ارامكو باعلان تلك التحديثات ثم توزيع الاسعار في جميع محطات الوقود.

سعر البنزين الجديد في السعودية

وقالت شركة ارامكوا أن سعر البنزين الجديد في السعودية لهذا الشهر في متناول جميع فئات المملكة العربية السعودية، وهناك العديد من القضايا المهمة التي يهتم بها الشعب السعودي ومن اهمها اهتمام المواطنون بأسعار البنزين وانتظار الاعلان عنها في بداية كل شهر، حيث تصبح جميع مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن اسعار البنزين كما هو موضح في محركات البحث، وأيضا كان يتطلع البعض في المملكة العربية السعودية انه هناك في اسعار البنزين هذا الشهر، نظرا للمشكلة الاقتصادية التي مازالت تعاني منها المملكة.

ارامكو تعلن عن سعر البنزين الجديد في السعودية

وكان يتوقع عدد كبير من مواطنين المملكة العربية السعودية زيادة سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر سبتمبر، ولكن خلفت توقعاتهم وجاءت الاسعار في متناول جميع الطبقات، وجاء التعديل في اسعار بنزين 91، و95 لشهر سبتمبر الجاري، وبدأ ارامكو في تطبيق اسعار الوقود الجديدة بداية من 11 سبتمبر هذا الشهر، وأعلنت الاسعار في جميع محطات الوقود في المملكة، لتأتي الاسعار كالتالي:

وجاء لتر بنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي.

كما جاء سعر لتر بنزين 95 بسعر 2.33 ريال سعودي.

وتم تسعير لتر الديزل ب 0.63 ريال سعودي.

وجاء لتر الميسال 0.90 ريال سعودي.

وجاء سعر الكيروسين ب 0.81 ريال سعودي.

ليتم العمل بهذه الاسعار بداية من 11 سبتمبر 2022 الشهر الجاري.