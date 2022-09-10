نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 وخصومات وهدايا تصل إلى 92% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92، أيام قليلة وتقترب منا أجمل احتفالات داخل المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني، والذي يتميز بأنه أجازة رسمية داخل المملكة احتفالا بهذا اليوم، كما أن المعارض والشركات وعيادات التجميل والعيادات الأخرى، والمحلات تقوم بتقديم عروض خاصة لهذا اليوم، كاحتفال خاص بهذه المناسبة، وخصومات جبارة لأقل سع، حتى يستفاد الجميع، وتستمر العروض والخصومات طوال شهر سبتمبر، كما أن البنوك والشركات السعودية تقوم بتوفير خصومات هائلة على بطاقات وقروض وخدمات الأفراد، ليفرح كل مواطن بهذه المناسبة، ويقوم بشراء كل ما يحتاج إليه إثناء تلك الخصومات.
ماهو اليوم الوطني في السعودية
هو احتفال يقام داخل المملكة العربية السعودية في اليوم 23 من شهر سبتمبر كل عام، ويقام به المهرجانات والعروض المجانية، تيمنا بهذا اليوم، للاحتفال بتحويل الاسم من مملكة الحجاز ونجد، إلى المملكة العربية السعودية، وتم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى في اليوم 23 سبتمبر 1932 ميلادي، عروض الأثاث، وبعد ذلك أصبح عطلة لجميع العاملين بالمملكة، ويقوم الفرد كل عام بادخار أمواله حتى يحصل على الخصومات وشراء ما يحتاج إليه، بجانب أنه سوف يحصل على عروض من المطاعم، والمفروشات والأجهزة الكهربائية وكل شئ بنسبة قد تصل إلى 92%.
عروض اليوم الوطني 92 للعطور والمفروشات
- تقدم مجموعة كبيرة من العروض على العطور، ومنها مسك، عود، ببخور، عطور ب 92 ريال فقط.
- يقدم عبد الصمد القرشي خصم 50%+ هدية مجانية.
- نخبة عود قد عرض للعطور بشراء أي منتج بسعر 92 ريال.
- عروض المطاعم للرياض قد وفرت لك عرض خاص وجبة دبل ب 35 ريال.
- مفروشات العبد اللطيف تقدم عروض شراء غرفة نوم، غرفة جلوس، غرفة طعام وأيضا المفروشات المنزلية والقطعة الأخرى 92 ريال.
- شركة الغملاس التجارية تقدم خصومات للباركيه بسعر 39 ريال شامل الضريبة والتركيب مجاني.
- زايروس تقدم 500 منتج بسعر 92 ريال.
هدايا وخصومات للسيارات والعيادات 92
- عروض سيارات محمد يوسف الناغي بأقل الأسعار وسيارات أحدث موديل بأقل قسط شهري.
- العيادات ومنها عيادة الثنايا البراقة أفضل عروض العيادات بالاحتفال باليوم الوطني، وهي كالتالي: خمس جلسات ليزر مع رتوش وجلسة تقشير ب 492 ريال، بوتكس كامل للوجه مع هدية مجانية ورتوش ب 792 ريال، وتنظيف أسنان وإزالة الجير ب 92 ريال، تبييض أسنان بالليزر مع تنظيف مجاني ب 392 ريال.
- مختبرات البرج تقدم 38 تحليل ب 592 ريال، و48 تحليل 892 ريال.
- عيادات لؤلؤة العاج، كشف وسونار 92 ريال.
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