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عمر شويل - جدة الاستفسار عن برنامج حساب المواطن برقم الهُوِيَّة وعبر نفاذ، سوف يتم نزول دعم الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، إلى الحسابات البنكية للمواطنين المستحقين، وهذا خلال يوم الأحد القادم، والذي يوافق تاريخ 11 سبتمبر للأفراد المكتملة طلباتهم، والتي تم ظهور أسمائهم ضمن قائمة النتائج الأهلية الأخيرة للمستحقين، كما يجب العلم بأن الموعد الرسمي لصرف الدعم هو اليوم ولكن نظرًا لأن اليوم يصادف عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية فإنه تم تأجيل الصرف ليوم الغد، وهذا ما تضمه قوانين برنامج حساب المواطن في حالة صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية فيتم تقديم أو تأخير نزول الدعم ليوم واحد فقط، وهذا ما تم في الدفعة الحالية.

الاستفسار عن برنامج حساب المواطن برقم الهُوِيَّة:

يمكن للمواطن القيام بتسجيل الدخول والاستعلام عن برنامج حساب المواطن باستخدام رقم الهوية الوطنية، للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج والتابع للحكومة في السعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يشترط تسجيل الدخول على منصة برنامج حساب المواطن الرسمية.

ثم يجب الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج.

كما يشترط النقر على زر “تسجيل الدخول” عبر نفاذ.

أيضا يجب تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور في برنامج أبشر.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التأكيد المرسل عبر رسالة نصية على هاتفك.

كذلك يجب عليك كتابة “رقم الهوية”.

بالإضافة إلى انه يشترط تحديد “دراسة أهلية” من خلال تحديدها من القائمة.

في النهاية لحظات وتظهر لك كافة المعلومات التي لها علاقة بالمستفيد.

الاستفسار عن الدعم عبر نفاذ الوطني:

يمكن الاستعلام عن دعم برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عبر موقع نفاذ وعن طريق تنفيذ عدد من خطوات لضمان الاستفادة من الدعم بشكل سليم، وجاءت تلك الخطوات كالتالي: