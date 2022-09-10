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عمر شويل - جدة رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ والمنع من الصفر من الأمور التي يبحث عنها المواطنين السعوديين، والذين تم إيقاف عدد من الخدمات عنهم ويرغبوا في استردادها من جديد، وتقوم وزارة العدل بالمملكة بإعلان الأسس الأساسية لرفع الإيقاف عن الموقوفين على أن يتم الدخول إلكترونيا بعد ذلك على المنصة وتسجيل الإجراءات التي تمت ليتم رفع العقاب والسماح بالخدمات من جديد والاستمتاع بها.

منصة ناجز الإلكترونية والمنصة الوطنية الموحدة

قامت وزارة العدل بالتيسير على المتعاملين فيها وخاصة مع ارتفاع الأعداد الكبيرة من المتقدمين بطلبات التعامل والتقاضي والخدمات من الوزارة على مدار الأسبوع، ولتقليل التكدس والتزاحم وضمان خدمات إلكترونية سهلة ودقيقة أطلقت منصة ناجز والتي يتم استخدامها عبر منصة وزارة العدل أو المنصة الوطنية الموحدة، وذلك لإنجاز الخدمات العدلية بحساب الفرد وارفاق المرفقات.

[رفع إيقاف الخدمات في محكمة التنفيذ] خطوات دخول منصة ناجز اMY.gov.sa وزارة العدل 1444

وقد استخدم المنصة منذ أن تم إطلاقها في الأعوام الماضية الآلاف والآلاف من المواطنين المتعاملين مع وزارة العدل السعودية، وذلك بالتسجيل والاستعلام والسداد وإرفاق المرفقات، وقد لاقت استحسانا كبيرا منهم وخاصة في الانتهاء السريع والآمن من المعاملات بما أدى إلى الحفاظ على السرية الخاصة بالبيانات والبقاء على الوقت والجهد.

الخدمات التي تقوم بها منصة ناجز

تعمل المنصة على مساعدة المتعاملين مع وزارة العدل في الأمور التالية:

يتم رفع القضايا إلكترونيا عبر دخول حساب الفرد على رابط وزارة العدل.

تقوم بتوكيل المحامين من المحكمة لغير القادرين والسداد الإلكتروني لمصروفاتهم.

يتم السداد الإلكتروني لمصروفات التقاضي بطريقة سريعة وموثوقة.

يقوم المواطن بالاستعلام عن القضايا وغرف المحكمة إلكتروني.

يتم إرفاق الوثائق والمرفقات إلكترونيا دون الحاجة إلى التعامل الورقي والمباشر مع الموظفين.

ما هو رفع الخدمات عن المواطنين أو المقيمين

يتم رفع الخدمة عن بعض المواطنين أو المقيمين في المملكة إذا خالف أحد القوانين المقررة من المملكة والخاصة بالأمور التالية:

مخالفة قوانين المرور وعدم سداد المخالفات المقررة بما يستوجب أحكام تقام ضد صاحب المخالفة ويتم رفع الخدمات عنه.

أن يتم مخالفة قوانين الأسرة مثل الإنفاق بما يستدعى الحصول على حكم بالإنفاق ويتم اقتطاع مبالغ من الراتب وكذلك رفع الخدمة عنه.

يقوم بمخالفة قوانين الشرطة من الإقامة والانتقال بما يستدعي الحصول على أوامر قضائية ضده.

يتم مخالفة الالتزامات البنكة من القروض أو الشيكات بما يؤدي إلى العقوبة وعدم تعامل المصرف معه مجددا.

رفع إيقاف الخدمات ماذا يشمل

يأتي قرار رفع الخدمات في عدد من المجالات بينما لا يشمل مجالات أخرى في الحياة للفرد:

المجالات التي ترفع الخدمة فيها المجالات التي لا يرفع الخدمة فيها يتم إيقاف تجديد جواز السفر والسفر خارج البلاد (للمواطن – المقيم).

لا يسمح بالحصول على قروض بنكية جديدة.

يتم المنع من تحديث بطاقة الهوية.

لا يسمح له بتجديد بطاقة السير أو رخص القيادة. لا يشمل الإيقاف المنع من الراتب.

كما لا يتم المنع من الحصول على المستحقات المالية من البنوك.

لا يتم إيقاف الخدمات التعليمية والصحية عن الموقوفين.

كيف يتم رفع إيقاف الخدمات

يعتمد الرفع على الانصياع وسداد المخالفات المقامة ضد الموقوفين:

أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المقامة ضده.

يتم سداد ديون وأقساط البنك أو جدولة تلك الديون.

يقوم بسداد المستحقات والمصروفات الاسرية المطلوبة منه.

يجب الحصول على وثيقة تفيد بالوفاء بالمستحقات المطلوبة.

يتم التقديم بالوثيقة، بالرقم أو أرفاقها مع التسجيل، ليتم رفع الإيقاف في يوم واحد.

خطوات وطريقة رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ

يتم الدخول على بوابة وزارة العدل أو المنصة الوطنية الموحدة. يقوم المستخدم بتغيير اللغة إلى اللغة العربية. يتم اختيار ايقونة “بدء الخدمة”. تفتح خدمات المنصة الوطنية. يتم اختيار ايقونة وزارة العدل منصة ناجز تفتح منصة ناجز للخدمات العدلية. يتم اختيار “الدخول”. يقوم بتسجيل رقم الهوية ورقم القضية وكافة الخطوات المطلوبة. يتم إرفاق رقم الوثيقة التي تم التصالح بها أو أرفاقها مع المرفقات. يتم مراجعة البيانات ثم إرسال الطلب. يتم رفع الإيقاف للمتصالحين والذين اتبعوا جميع الخطوات في يوم واحد فقط.

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