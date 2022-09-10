نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثيم يواصل طرح عروضه الرائعة على الطازج و الشاشات والجوالات الأدوات الكهربائية خصومات وتخفيضات مميزة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم ، أعلنت سلسلة العثيم في السعودية عن طرح أحدث عروضها الترويحية، والتي ينتظرها الالاف من الأسر في المملكة العربية السعودية كل أسبوع، وذلك لما تتضمنه العروض من خصومات وتخفيضات كبيرة، كذلك فإن تلك العروض دائماً ما تتضمن كافة احتياجات الأسر في المملكة، حيث يتضمن العروض كافة أنواع السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك بالاضافة إلى سلع البقالة، كما أنه يتضمن أيضاً عروض على الأجهزة الكهربائية… إلخ.

بالصور العثيم يواصل طرح عروضه الرائعة على الطازج و الشاشات والجوالات الأدوات الكهربائية خصومات تصل إلى60%:-

العرض الجديد من العثيم يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 ومستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 سبتمبر 2022، ويتضمن العرض الأسبوعي الجديد عروض الطازج والتي تشتمل على اللحوم والفواكه والخضروات … إلخ، كما يتضمن العرض أيضاً سلع البقالة ويمكن التعرف على السلع المطروحة في العرض الأسبوعي الجديد من خلال مجلة العروض التالية:-

وتعمل أسواق العثيم والتي لها فروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية، غير أن معظم فروعها موجودة داخل المملكة العربية السعودية، على توفير احتياجات الأسر في المناسبات وأيضاً الأعياد، فمع استقبال العام الدراسي الجديد، أعلنت عن طرح أقوي عروضها الترويجية بمناسبة المدارس، وبالفعل تضمنت العروض تخفيضات وخصومات كبيرة على السلع والمنتجات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد، من شنط وأقلام ومستلزمات المدارس، أيضاً تم طرح السلع الغذائية اللازمة للطلبة والطالبات بأسعار مخفضة للغاية، كما تم طرح عروض الطازج والذي يكون عادة كل يوم اثنين من كل أسبوع وأحياناً يمتد إلى يوم الثلاثاء.

ومع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني السعودي رقم 92 فمن عروض العثيم الرائعة لا يمكن أن تترك تلك المناسبة الهامة والعزيزة على قلب كل فرد يعيش على تلك الأرض الطيبة، وسوف تقوم خلال الايام المقبلة بالاعلان عن عروض اليوم الوطني السعودي رقم 92، حيث ستحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني رقم 92 يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، وسوف يحصل المواطنين هناك على اجازة رسمية احتفالاً بتلك المناسبة والتي سوف تكون يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 نظراً لأن يوم الجمعة هو اجازة أسبوعية.