نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان العائل غير مؤهل؟ خدمة المستفيدين تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجاب خدمة المستفيدين عبر الصفحة الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر عن سؤال احد التابعين بخصوص هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان العائل غير مؤهل؟، فقد اكد الحساب الرسمي للدعم الإضافي انه في حالة عدم تأهل رب الأسرة للدعم فان الدفعة لن يتم صرفها، لأي شخص من المعالين ومن ضمن ذلك ارفاق بيانات صحيحة ومحدثة، أليكم كافة التفاصيل الواردة ألينا حول هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان العائل غير مؤهل. يمكنك معرفة كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن بعد التسجيل.

دعم حساب المواطن

ورداً على الاستفسار حول هذا الأمر فقد أشارت الجهات المختصة بالعمل في خدمة المستفيدين؛ إلى أنه إذا كان المستفيد الأساسي “غير مؤهل”، فإنه يتجاوز أهلية المعالين وإذا كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” ، فيجب تقدم اعتراضًا على أسباب عدم أهليته الظاهر في الحساب الرسمي للمستفيد بالبوابة الإلكترونية. وضحنا عبر موقع ثقفني جدول دراسة حساب المواطن الجديد.

ما هي شروط استحقاق دعم حساب المواطن

مع بدء شهر أبريل الماضي بدأ برنامج الدعم الإضافي في تنفيذ تغيير ضوابط الدعم، حيث بدأ البرنامج بإدراج الأفراد العاملين لحسابهم الخاص وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، بالإضافة إلى تحديد الحد الأعلى للأهلية للمستفيدين من البرنامج وتضمنت التعديلات الجديدة إلزام المستقلين بإضافة دليل على الاكتفاء الذاتي في السكن لكل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر، ومن اهم شروط استحقاق الدعم التالي:

أن يكون راتب الفئة الأولي للمستفيدين من صفر وحتي 8,699 ريال سعودي. أما الفئة الثانية والتي يجب أن تكون رواتبهم من 8,600 ريال سعودي وحتي 11,999 ريال. الفئة الثالثة من المستفيدين تكون الرواتب من 12,000 وحتي 15,299 ريال سعودي. يجب أن تكون الفئة الرابعة من المستفيدين رواتبهم من 15,300 ريال وحتي 20.159 ريال سعودي. أما الفئة الخامسة وتلك التي لا يستحقون للدعم وهم من ذوي الرواتب فوق 20,160.

سبب حرمان المستفيد من دعم حساب المواطن

وضح حسابات المواطنين سبب حرمان المستفيد من الراتب الشهري، ووضح بالرد استفسار احد التابعين. عن مدي وجود رسالة تجميد الحساب وعدم دفع الرواتب. واكد البرنامج أن وجود تلك الرسالة هي عدم تحديث المستفيد للبيانات في المواعيد المحددة له. وبذلك قام البرنامج بإيقاف المستفيد من الاستفادة من البرنامج.

موعد تقديم اعتراض عدم الأهلية

ووضح البرنامج انه يتم تقديم اعتراض حساب المواطن على عدم الاهلية وذلك خلال مده أقصاها 90 يوم من موعد صدور نتائج الاستحقاق. حيث يتم انتقال المستفيد إلى رابط البوابة الإلكترونية واتباع خطوات تقديم الاعتراض. وذلك بعد التعرف علي أسباب عدم تأهل المستفيد. ويجب ارفاق مستندات المستفيد أن وجدت.