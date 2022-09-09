نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي طريقة احتساب نقاط تجنيس زوجة المواطن السعودي و خطوات وشروط التجنيس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي طريقة احتساب نقاط تجنيس زوجة المواطن السعودي تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تقديم أقصى الخدمات الممكنة لموطنيها الذين يحملون الجنسية السعودية، وكواحدة من الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة لمواطنيها منح المواطن السعودي تجنيس لزوجته الأجنبية، حيث يعتبر منح الجنسية لزوجة الرجل السعودي أو تجنيس الزوجة الأجنبية للزوج السعودي واحدة من الخدمات والأنظمة التي تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتنفيذها والعمل بها، وقد تم الإعلان عن قرار ونظام التجنيس من قبل مجلس الوزراء السعودي، وذلك بأن يتم تجنيس زوجات المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، كما يمكن التعرف علي شروط الحصول على الجنسية للمولودين في السعودية 1443و كيفية التقديم.

ما هي طريقة احتساب نقاط تجنيس زوجة المواطن السعودي

يعتمد نظام التجنيس في المملكة العربية السعودية على نظام النقاط، ويجب أن تحصل زوجة المواطن السعودي 18 نقطة حتى تحصل على الجنسية السعودية، وهي كالتالي:

في حال حصلت زوجة المواطن على درجة الدكتوراه تعادل 10 نقاط. ثم الحصول على الدكتوراه في الهندسة تعادل 13 نقطة. البكالوريوس والليسانس تعادل 5 نقاط. ثم الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات تعادل 10 نقاط. إذا امتلك المتقدم أخين سعوديين يعادل نقطة واحدة، وإذا زاد عدد الإخوة زادت النقاط. ثم إذا كان هناك أقارب سعوديين يمنح المتقدم نقاط مختلفة كالتالي:إذا كانت الأم سعودية يحصل على 2 نقطة. إذا كان الأب سعودي يحصل على 3 نقاط. ثم إذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين يحصل على نقطة. إذا كان له إخوة أكثر من اثنين يحصل على 2 نقطة. إذا كان له إخوة سعوديين اثنين فقط يحصل على 1 نقطة. ثم إذا كانت الأم ووالدها سعوديين يحصل على 3 نقاط.

ما شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يتم تجنيس زوجة المواطن السعودي وحصولها على الجنسية السعودية، والشروط على النحو التالي:

أن تكون السيدة قضت ما يقارب 10 سنوات زواج . ثم أن تكون الزوجة على ذمة زوجها السعودي. يشترط أن تمتلك الأجنبية 17 نقطة من نقاط التجنيس. ثم يلزم أن تتخلي الأجنبية عن الجنسية التي تمتلكها. التأكد من صحة ومصداقية عقد الزواج. ثم ألا يكون على الزوجة أي حكم قضائي. أن تكون الزوجة حسنة السير والسلوك.

خطوات تجنيس زوجة المواطن السعودي

يمكن للمواطن السعودي أن يقوم بتجنيس زوجته، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة أبشر الإلكترونية التي تتبع لوزارة الداخلية السعودية. ثم النقر على أبشر الأفراد.

الدخول إلى المنصة وإدخال رقم الهوية.

النقر على خدماتي.

اختيار خدمة حجز موعد من المنصة.

حجز موعد تقديم طلب تجنيس في السعودية.

اختيار أقرب فرع من فروع مكاتب الأحوال المدنية.

اختيار سبب الموعد.

تحضير الأوراق المطلوبة.

الذهاب لمكتب الأحوال المدنية في الموعد المحدد.

ما شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يتم تجنيس زوجة المواطن السعودي وحصولها على الجنسية السعودية، والشروط على النحو التالي:

أن تكون السيدة قضت ما يقارب 10 سنوات زواج . ثم أن تكون الزوجة على ذمة زوجها السعودي. أن تمتلك الأجنبية 17 نقطة من نقاط التجنيس. ثم أن تتخلي الأجنبية عن الجنسية التي تمتلكها. التأكد من صحة ومصداقية عقد الزواج. ثم يشترط ألا يكون على الزوجة أي حكم قضائي. أن تكون الزوجة حسنة السير والسلوك.

ما هي الجنسية السعودية

أقر نظام الجنسية العربية السعودية بمنح المواليد داخل السعودية أو خارجها ممَّن ولدوا لأبٍ سعودي، أو لأمٍ سعوديةٍ وأبٍ مجهولٍ الجنسية أو لا جنسية له. حيث تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراحٍ من وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي.