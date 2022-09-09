نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للرجال والنساء قدم فى وظائف التأمينات الاجتماعية الشروط والرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف التأمينات الاجتماعية من أهم عمليات البحث في الآونة الأخيرة، يبحث الكثير من خريجى الجامعات من الرجال والنساء عن الاعلان عن وظائف بكافة المؤسسات وكان الإعلان عن حاجة مؤسسة التامينات لبعض الوظائف من الرجال والنساء ووضعت عدة شروط للتعين بهذه الوظائف ومن ينطبق عليه الشروط يتم تعيينه بتلك الوظائف وسوف نوضح شروط التعيين بداخل المقال ونوضح كذلك التخصصات المطلوبة للتعيين وكيفية التقديم سوف نوضح كل ذلك بالمقال، حيث كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توافر عدد من الوظائف الخالية بمختلف المجالات والتخصصات بالمملكة، وأوضحت الهيئة أن التقديم بالوظائف المعلن عنها، متاح للمتقدمين ممن لديهم خبرة بالعمل في نفس المجال، أو المبتدئين الذين لم يسبق لهم العمل من قبل، ولكن يشترط أن يكون هناك تناسب بين المؤهلات وبين التخصصات المطلوبة، هذا بحسب البيان الذي نشرته المؤسسة، وبأن التقديم يكون من خلال بوابة التوظيف الرسمي عبر موقعها الرسمي، ووضحت بأن الوظائف الشاغرة لديها تعد متوفرة للجنسين الرجال في عدد من التخصصات والمجالات المختلفة بفروع المؤسسة بالمملكة العربية السعودية، وقد تنوعت الوظائف المطلوب شغلها بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وظائف إدارية وتقنية وهندسية ومالية.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية:

يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم اقامة دائمة بالمملكة.

كما يشترط أن يكون المُتقدم حاصلاً بحد أدنى على شهادة “البكالوريوس” بأي من الوظائف والتخصصات المُعلن عنها ويكون التقديم في المواعيد المحددة.

من أهم الشروط أن يكون المتقدم من حديثي التخرج.

ويشترط أن يجيد مهارات الحاسب الآلي.

من الضروري اجتياز الاختبارات والمُقابلة الشخصية.

ويشترط ان يكون الحد الأدنى للمُعدل الأكاديمي للمُتقدم بالجامعات 4.

التخصصات المطلوبة في وظائف التأمينات الاجتماعية:

التخصصات المطلوبة في وظائف التأمينات الاجتماعية

إدارة المخاطر. إدارة الأعمال. بحوث العمليات. الأمن السيبراني. التسويق. تقنية المعلومات. الهندسة الصناعية. عمليات الجودة. إدارة المشاريع. المالية. الإعلام. المُحاسبة. الهندسة البيئية. الهندسة الكيميائية. الموارد البشرية. العلوم الاكتوارية. المعلومات الإدارية. بحوث العمليات.

اهم المزايا فى وظائف التأمينات الاجتماعية:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر عن مميزات العمل بالتأمينات الاجتماعية، وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:

إتاحة العديد من الفرص ووالتدريب لتمكين تأهيل كافة الأشخاص المتقدمين ومستفيدين من المؤسسة ومن ضمنهم المتقاعدين.

من أهم المزايا إنها تساعد على تعزيز الاستفادة من خبرات وكفاءات المتقاعدين.

القيام ثقافة العمل التطوعي وتقديم الاستشارات التخصصية.

خلق شراكات مجتمعية نوعية.

كيفية التقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية:

ادخل على رابط مِنصة التوظيف بالتأمينات الاجتماعية.

يقوم الشخص المستفيد باختيار أيقونة “قائمة الوظائف” من القائمة الرئيسية

تقوم الإدارة بمراجعة كافة الوظائف التي تم الإعلان عنها

ثم يقوم باختيار الوظيفة المناسبة.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة “تقدم الآن”، وسوف يتم التوجه إلى الصفحة الخاصة بالتسجيل.

انتظر وسوف يتم الآن القيام بإدراج كافة المعلومات الخاصة بالمُتقدم في حُقولها المُخصصة لذلك، وأهمها: