نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث الصك من خلال البوابة الرسمية ناجز وزارة العدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة ناجز، ومنها خطوات تحديث الصك ، والتي تشمل خدمة تحديث الصكوك، والتي من خلالها يمكن لأصحاب الأملاك العقارية تحديث المستندات القديمة من المنزل، ودون الحاجة للذهاب إلى أحد دوائر وزارة العدل، حيث تقوم الحكومة السعودية بهذا الخصوص بتحويل كافة الخدمات والمعاملات إلى خدمات رقمية يتم إنهائها عبر منصات تابعة لها.

خطوات تحديث الصك

يمكن للأفراد الذين يرغبون في تحديث صكوكهم القديمة إلكترونيًا من خلال بوابة ناجز الرقمية، تحديث صكوكهم عبر الإنترنت باتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة وزارة العدل .

. أدخل اسم المستخدم ورقم بطاقة الهوية وكلمة السر.

انقر فوق خيارات تسجيل الدخول.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق خيار العقار.

حدد خيار تحديث صك العقار من الخيارات العقارية.

اقرأ ووافق على جميع الشروط والأحكام.

اضغط على الخيارات لدخول الخدمة من خلال نافذ.

اكتب المعلومات الشخصية التالية:

اسم المستخدم. كلمة السر. رمز التحقق المرئي.

سيتم إرسال رسالة عبر التطبيق إلى رقم الهاتف المسجل في أبشر برسالة نصية.

اكتب الرمز الذي تم إرساله لهاتفك بخانته.

انقر فوق متابعة.

الموافقة على شروط وأحكام التعهد بالبيانات.

انقر فوق خيار طلب جديد.

كتابة المعلومات الخاصة لمقدم الطلب من قبل المالك أو الوكيل

من ثم كتابة معلومات الصك والمتضمنة:

رمز الصك. كتابة تاريخ الصك الهجري. إدراج كم مساحة العقار. تحديد القيود وهي: (وقف – مرهون – وصية). رفع صورة لكلا الوجهين للصك. كتابة مصدر الصك.

انقر فوق حفظ ومتابعة.

قم بتأكيد المعلومات المدخلة.

انقر فوق الخيار لإرسال الطلب إلى كاتب العدل.

اقرأ المعلومات التي تظهر على الشاشة ، ثم انقر على مربع موافق.

اكتب رقم الهاتف.

انقر فوق خيارات لمتابعة إرسال الطلب.

سيتم إرسال الطلب لكاتب العدل.

يجب الآن انتظار الطلب حتى يتم قبوله.

ماهي ضوابط تحديث الصك إلكترونيا

وضعت وزارة العدل سلسلة من الشروط التي يجب توافرها لتجديد ملكية العقارات إلكترونيًا. وتشمل هذه الشروط: