رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 مواعيد التسجيل وكيفية التقديم

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عمر شويل - جدة

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 ، أعلنت هيئة المركز الوطني للقياس، عبر منصة تويتر من حسابها الرسمي ، عن بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية لعام 1444، واختبار الجامعيين، بكالوريوس أو ماجستير، المتقدمين في الالتحاق بوظائف حكومية في المملكة السعودية، باستثناء الوظائف التعليمية والصحية.

يعتبر اختبار القدرة المعرفية معيار مهم للقبول في الوظائف المتاحة بالمملكة العربية السعودية، حيث تسعى المملكة العربية السعودية على تشجيع المواطنين لتطوير مهاراتهم و وزيادة الكفاءة وتحسين فئة العامليين.

اليكم هذه المقالة عن كل المعلومات التي تحتاجها عن اختبار القدرة المعرفية وعن الأسئلة الشائعة بالأجابة، موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444، كيفية التقديم اختبار القدرة المعرفية، الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرة المعرفية ، الفرص المتاحة لأداء اختبار القدرة المعرفية، إرشادات الاستعداد لاختبار القدرة المعرفية، رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 وفئات المستهدفة.

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

القدرة المعرفية العامة تعني قدرة الفرد على الأدراك والفهم العلاقات وتقييمها، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية، كما أن قدرة الأشخاص تختلف عن الآخر ولذلك يجب تنمية القدرات وتحضير للأختبار للحصول على أعلى نسبة ممكنة بين المنافسين، واليكم الرابط الرسمي التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.

موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

وأوضحت الهيئة المركز الوطني للقياس، عن أول موعد للأختبار يبدأ من الثلاثاء 1444/2/21هـ (الموافق 2022/11/15م) حتى الخميس 1444/2/23هـ (الموافق 2022/11/17م).

حيث تستمر تلك الاختبارات لمدة ثلاثة أيام فقط للمتقدمين في جميع أنحاء مدن ومحافظات المملكة السعودية.

محتوى الاختبار القدرة المعرفية

حددت مكونات الاختبار استناداً إلى نظرية علمية حديثة، نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية لدى البشر. حيث يتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، وهم:

القدرة اللفظية: وهي القدرة على فهم معاني الكلمات وترجمتها للمعنى الصحيح حسب الجملة واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة او نص مكتوب وأستخدام الكلمات التى لها معنى فعال في الجملة.

القدرة الكمية: القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية: القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

القدرة المكانية: القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.​​​

خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 2022 – 1444

يتمّ التسجيل في اختبارات قياس الورقية والإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية: