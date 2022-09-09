نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب في مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على سكن مجاني أو سيارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط دعم الوليد بن طلال 1444 بشكل مباشر لإرضاء مواطني المملكة العربية السعودية الراغبين في هذه المساعدة بشكل عاجل، حيث تتواجد العديد من المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاء الموقع عام 1996 لبدء عملها الخيري والذي يهدف إلى مساعدة المواطنين والمقيمين في الدولة من خلال تنفيذ عدد من البرامج الخيرية والتنموية.
شروط مساعدة الوليد بن طلال 1444
من أجل التأهل لفئة مناسبة لهذا النوع من برامج الإسكان وضعت مؤسسة الوليد بن طلال العديد من المتطلبات، يمكن شرح هذه المعايير في الفقرات التالية:
- يجب على العائلات أن تلتزم بشرط ألا يتجاوز دخلها الشهري 3000 ريال للتأهل.
- لا يشترط دعم الأسرة أو الأسرة للأسرة لامتلاك عقار سكني.
- ما عليك سوى تقديم طلب واحد لبرنامج الإسكان.
- بالإضافة إلى متطلبات الحصول على قروض من البنوك تنطبق المتطلبات التي وضعتها هيئة الإسكان على المؤهلين.
- يجب على الأسرة الالتزام بعدم تأجير أو بيع العقار.
- خلال مرحلة توفير السكن والالتزامات اللاحقة بالمرافق الأساسية مثل الكهرباء والماء يجب أن يكون المستفيدون تحت سيطرة الشركة السعودية.
- يجب على المتلقي الالتزام بشروط وراثة المسكن في حالة وفاة مقدم الدعم الأسري.
كيفية فتح حساب في مؤسسة الوليد بن طلال
قبل الاتصال بالوليد بن طلال للمساعدة عليك أولاً التسجيل للحصول على حساب على موقع المؤسسة باتباع الخطوات التالية: –
- قم بزيارة موقع مؤسسة الوليد بن طلال.
- انقر فوق الزر “تسجيل جديد” في القائمة العلوية.
- يرجى ترك اسم المستخدم الكامل الخاص بك.
- احفظ عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم.
- تحقق من عنوان بريدك الإلكتروني من فضلك.
- يرجى تقديم رقم هاتفك المحمول.
- أنشئ كلمة مرور جديدة.
- تحقق من عبارة المرور.
- افتح حساب المستخدم على تويتر واربطه بحساب مؤسسة الوليد بن طلال.
- انقر فوق “تسجيل”.
معلومات الاتصال لأرقام الأمير الوليد بن طلال
يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن معلومات الاتصال الخاصة بالوليد بن طلال والتي ستوضحها في الأسطر التالية.
- اتصل على الرقم التالي إذا أراد المواطن الحضور إلى مكتب الجمعية بنفسه: 966 1121 110000.
- الرقم التالي 96657700972 يمكن استخدامه للتواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال إذا رغب المواطن بذلك. يمكن أيضًا إرسال رسائل WhatsApp إلى هذا الرقم.
- يجب الاتصال بالرقم التالي من قبل المواطن إذا رغب في التواصل شخصياً مع الأمير الوليد بن طلال: 00966112211.
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