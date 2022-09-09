نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال لجميع الفئات بدون فوائد في المقال التالي
عمر شويل - جدة مصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، يسمح للمستفيد بالحصول على قرض شخصي بتسهيلات سداد تتراوح من 60 شهرًا إلى 240 شهرًا في مصرف الراجحي، قيمته تصل إلى 300 ألف ريال سعودي،هو من القروض السريعة التي يتم الحصول عليها دون تعقيدات إدارية ، ويطرح البنك الوطني السعودي قيمة القرض البالغة 300 ألف ريال، مع تسهيلات سداد تصل إلى 60 شهرًا، بهدف بناء مشروع للمستفيد أو المستفيد. لأسباب شخصية استدعت الاقتراض،يتم تقديم خدمة التمويل الشخصي السريع دون ضمانات للمقيمين والمواطنين على حد سواء، مع العلم أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الحال مع جميع المعاملات المصرفية في المملكة العربية السعودية،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.
شروط الحصول على التمويل الشخصي
1. أن لا يقل عمر العميل عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
2. أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمقيمين 4000 ريال والحد الأدنى للراتب 3000 ريال للمواطنين.
3. أن يكون موظفاً في جهة حكومية أو خاصة، مضى شهر على الأقل على توليه الوظيفة.
4. إبراز هوية وطنية سارية أو إقامة قانونية.
خطوات التقديم على التمويل الشخصى
- الدخول إلى مصر الراجحي عبر الإنترنت.
- حدد قيمة المبلغ المطلوب وحدد لنفسك عدد الأشهر التي يمكنك سدادها حسب دخلك الشهري، المصروفات المتوقعة، لاختيار نظام التمويل المناسب للشخص المقدم.
- اتبع موقع البنك الذي ترغب في الاقتراض منه لمعرفة مدى أهليتك للتمويل من قبل المصرف.
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للبنك والحصول على الموافقة على قرار التمويل والانتفاع الفوري وتحديد المبلغ المطلوب.
- تحميل جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك الاسم والعنوان والدخل الشهري وإثبات الهوية وكشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.
- إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من أجل الحصول على القرض المطلوبة.
- التأكد من كافة البيانات والمستندات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك حتى يتم قبول طلبك.
- قم بتأكيد الاختيار وانتظر حتى يتم تحويل المبلغ إلى حسابك.
- وفي النهاية تظهر أمامك الصفحة الرئيسية الخاصة بعملية الدعم أو الحصول على القرض المنوط به من قبل المصرف.
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