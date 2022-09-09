نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال لجميع الفئات بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، يسمح للمستفيد بالحصول على قرض شخصي بتسهيلات سداد تتراوح من 60 شهرًا إلى 240 شهرًا في مصرف الراجحي، قيمته تصل إلى 300 ألف ريال سعودي،هو من القروض السريعة التي يتم الحصول عليها دون تعقيدات إدارية ، ويطرح البنك الوطني السعودي قيمة القرض البالغة 300 ألف ريال، مع تسهيلات سداد تصل إلى 60 شهرًا، بهدف بناء مشروع للمستفيد أو المستفيد. لأسباب شخصية استدعت الاقتراض،يتم تقديم خدمة التمويل الشخصي السريع دون ضمانات للمقيمين والمواطنين على حد سواء، مع العلم أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الحال مع جميع المعاملات المصرفية في المملكة العربية السعودية،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

1. أن لا يقل عمر العميل عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

2. أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمقيمين 4000 ريال والحد الأدنى للراتب 3000 ريال للمواطنين.

3. أن يكون موظفاً في جهة حكومية أو خاصة، مضى شهر على الأقل على توليه الوظيفة.

4. إبراز هوية وطنية سارية أو إقامة قانونية.

خطوات التقديم على التمويل الشخصى