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عمر شويل - جدة هل تم إلغاء الفصل الثالث للمرحلة الابتدائية في السعودية 1444، تعددت التساؤلات حول التعليم هذا المحور للطلاب دون سن 12 في المملكة العربية السعودية، قد اتخذت وزارة التربية والتعليم السعودية خطوات مهمة للغاية للإجابة على هذا السؤال المثير للجدل، حيث كثر هذا السؤال بين المواطنين السعوديين الذين لديهم أطفال في المرحلة الابتدائية وإدراجهم في القرار، يغطي هذا المقال كافة تفاصيل إلغاء الفصل الدراسي الثالث لطلاب المرحلة الابتدائية في المملكة، فتابعونا.

هل تم إلغاء الفصل الثالث للمرحلة الابتدائية في السعودية 1444

في ضوء استجابة مجلس الشورى للتوصيات والقرارات، حيث أن هناك خلاف بين أولياء الأمور والطلاب حول مدى ملاءمة القرار الأوسع بإلغاء الفصل الدراسي الثالث للطلاب دون سن الثانية عشرة أي المرحلة الابتدائية في التربية والتعليم السعودي، فالعام الدراسي الحالي يسير بسلاسة، وبطبيعة الحال، تم تعديل التقويم الأكاديمي لعام 1444 وتقسيمه إلى ثلاثة فصول دراسية، كما أكدت الوزارة عدم نيتها في تأجيل الدراسة 1444، وأكدت نجاح النظام الأكاديمي الجديد مع الطلاب.

موعد العودة للدراسة 2023 – 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بدء العام الدراسي الجديد 1444 للمعلمين والإداريين والطلاب.

يبدأ اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد للطلاب والمعلمين يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م.

بالنسبة للإداريين والمعلمين، تبدأ السنة الدراسية يوم الاثنين 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م.

الإجازات الرسمية بالعام الدراسي الجديد 1444

وفقًا للتقويم الأكاديمي الجديد، يتضمن العام الدراسي الجديد 1444 العديد من الإجازات الرسمية، يمكن تحديد العطلات الرسمية على النحو التالي: