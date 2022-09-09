نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المساعدات المقطوعة من أهم عمليات البحث في المملكة العربية السعودية خلال هذه الآونة، حيث ينتظر الكثير من المواطنين والأسرة الفقيرة بالمملكة عن موعد الاعلان عن صرف دعم المساعدة المقطوعة وسوف نوضح بالمقال كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة والفئات التي تستحق دعم المساعدة المقطوعة، حيث يتم تقديم ذلك النوع من المساعدة إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إليها ويتم تحديدهم ومعرفتهم من خلال ما يتم إعلانه من قرارات أو بيانات صادرة من وزارة الموارد البشرية السعودية، الجدير بالذكر أن هذه المساعدة هي تكون نوع من أنواع المساعدات المالية والتي تقدمها المملكة للأسر الفقيرة أو التي تحتاج إعانة مالية وذلك وفقا لعدد من الشروط، ولمن يريد معرفة مواعيد صرف “المساعدة المقطوعة” فهذه المواعيد يتم تحديدها وفقا لرؤية المملكة، حيث يمكن صرفها سنويا أو بموعد أقل من ذلك، حيث يتم صرفها وفقا لقرارات المملكة ولا يتم صرفها شهريا مثل حساب المواطن والذي يتم صرفة شهريا يوم 10 من كل شهر ميلادي، الجدير بالذكر أن قيمة المساعدة المقطوعة تكون قيمتها تتراوح ما بين 10 إلي 30 ألف ريال سعودي وذلك حسب كل أسرة سعودية وما مدى احتياجها.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل بالمساعدة المقطوعة:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير ويشترط أن يكون مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

يبدأ عمر المتقدم من عام 35 ولا يقل عن ذلك.

أن يكون راتب الشخص المتزوج بحد أقصى 8680 ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

أن يكون دخل المقتدم الأعزب كحد أقصى 3 آلاف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

وكما يشترط أن لا يكون لدي المتقدم أي سجل تجاري من قبل أو أي مصدر دخل.

وكما يشترط أن يكون المتقدم يأخذ مرتب قليل لا يتعدى الحد المسموح به والهدف من ذلك هو الحصول على الدعم.

أهم الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة:

الأسر ضعيفة الدخل وغير ميسورة الحال. متاح لأسر السجناء لمساعدتهم على المعيشة. للأرامل والأيتام. متاح لمن يصابوا بفيروس كورونا ويتم عزلهم مؤقتا.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين:

حيث يمكنك الاستعلام عن أسماء الأشخاص الذين هم في حاجة إلى المساعدة المقطوعة باتباع عدة خطوات وهي كالتالي: